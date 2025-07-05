Sanremo 2026, nuovo candidato a co-conduttore al fianco di Carlo Conti

Mancano ancora diversi mesi al debutto di Sanremo 2026, ma la macchina che lavora dietro le quinte della kermesse è al lavoro già da tempo. Carlo Conti sarà di nuovo alla guida della manifestazione canora, di cui è anche direttore artistico, un impegno che ha ricevuto dopo l’addio di Amadeus alla Rai e che gli ha permesso di tornare all’Ariston dopo aver fatto il Festival già in precedenza. Conti non ha temuto il successo del collega che lo ha preceduto ed è riuscito a realizzare una kermesse di qualità, corale, e con artisti molto amati dal pubblico.

Sanremo 2025 ha sbancato negli ascolti e ha battuto anche i Festival di Amadeus e ora Carlo Conti è alle prese con il nuovo impegno. Da settimane il conduttore di Tale e quale show sta ascoltando brani e selezionando cantanti e sta realizzando le prime idee su come realizzare lo spettacolo. Oltre alle canzoni, che sono le protagoniste della manifestazione, Sanremo è anche show e spettacolo anche per questo la scelta degli ospiti speciali, come dei co- conduttori è molto importante.

Lo scorso anno Conti ha avuto al suo fianco diversi volti, e ha reso la co-conduzione un momento corale e a tratti divertente, per Sanremo 2026 ha altri progetti, che per ora non vuole rivelare. Intanto sono diversi i personaggi che si candidano ad affiancare il conduttore toscano. Si perché oggi Sanremo è una vetrina interessante e co-condurlo apre diverse porte dello spettacolo. Tra i nomi quotati per affiancare Conti in una delle 5 serate in programma c’è sicuramente Natalie Guetta, che ha più volte rivelato che le piacerebbe partecipare a Saremo.

“Come co-conduttore all’Ariston mi vedo benissimo”, le parole dell’artista

In una recente intervista rilasciata a Oggi Fabio Rovazzi ha confessato che gli piacerebbe partecipare a Sanremo in veste di co-conduttore: “Come cantante ho qualche dubbio, bisogna avere il pezzo giusto, che ti metta a tuo agio al cento per cento e ti possa aiutare in quell’incubo assoluto che è il Festival. Come co-conduttore sul palco dell’Ariston, invece, mi ci vedo benissimo”.

Rovazzi attualmente è in cima alle hit con il brano Cabaret, cantato con Orietta Berti. Un singolo che sta spopolando e che sta ottenendo un grande successo. Tuttavia l’artista non si vede sul palco dell’Ariston come cantante, ma come conduttore. Conti accoglierà la sua richiesta? Per il momento non ci sono segnali in merito.

Sanremo 2026 posticipato: quando va in onda

Carlo Conti ha ammesso che da settimane sta ascoltando i brani e ha fatto più di una selezione: “Da giugno comincio a riceverli, e da lì inizia l’insonnia.” Si sta concentrando sulle canzoni tenendo conto dei testi e della musica. Da ricordare che Sanremo è stato posticipato e andrà in onda non la prima settimana di Febbraio come di consueto ma a fine mese, questo per non sovrapporsi alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Non è esclusa una possibile reunion con Panariello e Pieraccioni, amici cari di Carlo Conti con cui si è esibito anche teatro. Reunion che tutti si aspettavano lo scorso anno e che invece non è avvenuto. Di sicuro il prossimo Sanremo non potrà fare a meno dei due comici, che solitamente irrompono nei format del conduttore toscano.