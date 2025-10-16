Sanremo 2026, l’annuncio (a sorpresa) di Carlo Conti

Durante l’edizione serale del Tg1 delle ore 20, Carlo Conti, riconfermato conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2026, ha svelato importanti novità riguardanti la prossima edizione della kermesse canora più seguita in Italia. In particolare, è stato ufficializzato che Gianluca Gazzoli guiderà la conduzione di Sanremo Giovani 2026, la fase di selezione dedicata ai nuovi talenti emergenti, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 500 brani in gara.

Regolamento e numero dei Big in gara a Sanremo 2026

Il regolamento del Festival di Sanremo 2026, pubblicato proprio oggi, manterrà una struttura simile a quella dello scorso anno, con alcune modifiche importanti per rendere più snella la gara. Saranno infatti 26 i Big in concorso, un numero ridotto rispetto ai 30 dello scorso anno, quando però originariamente erano previsti 24 partecipanti. La decisione di Conti punta a rendere le serate più fluide e a concludere le esibizioni in tempo utile per una gestione più agevole degli appuntamenti.

Resta confermata la possibilità di realizzare duetti tra concorrenti, elemento che negli ultimi anni ha contribuito a valorizzare le performance e creare momenti di grande spettacolo e collaborazione artistica. Conti ha inoltre espresso l’intenzione di anticipare l’annuncio ufficiale della lista completa dei Big, per alimentare l’attesa degli appassionati e dei media.

Sanremo Giovani 2026: Gianluca Gazzoli alla guida

La grande novità nell’ambito delle nuove proposte è la nomina di Gianluca Gazzoli come conduttore di Sanremo Giovani, il talent show che seleziona i protagonisti della categoria Nuove Proposte. Gazzoli, volto noto e apprezzato nel panorama televisivo italiano, si è detto «molto emozionato» e ha sottolineato il piacere di accompagnare i giovani artisti in questo percorso cruciale per la loro carriera.

La competizione tra i giovani si preannuncia intensa e di alto livello, vista la quantità e la qualità delle oltre 500 canzoni presentate. Sanremo Giovani rappresenta da sempre un trampolino di lancio fondamentale per i nuovi talenti della musica italiana, e la scelta di Gazzoli conferma l’impegno degli organizzatori nel valorizzare questa importante fase del Festival.

Carlo Conti, confermando l’impostazione generale del Festival, ha ribadito che l’obiettivo è quello di mantenere alta la qualità artistica e l’entusiasmo che caratterizzano Sanremo, con un occhio particolare alla gestione dei tempi di trasmissione e alla valorizzazione degli artisti in gara, sia Big sia emergenti.