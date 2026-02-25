Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata del Festival: ospiti e cantanti in gara

Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo con la seconda serata di mercoledì 25 febbraio, pronta a regalare un altro appuntamento ricco di musica. Dopo il debutto della prima puntata, il Festival continua sotto la direzione di Carlo Conti, che per il secondo anno consecutivo è al timone della manifestazione.

Stasera, ad esibirsi sul palco dell’Ariston saranno quindici dei Big in gara, pronti a mettere in mostra i loro brani, mentre i giovani artisti delle Nuove Proposte si sfideranno in un confronto diretto, con la speranza di conquistare l’accesso alla fase successiva. Il voto sarà affidato a una combinazione di Televoto e Giuria delle Radio, con l’aggiunta della Giuria della Sala Stampa, TV e Web per i giovani.

Gli ospiti della seconda serata di Sanremo

A fare da cornice alla serata, ci saranno gli ospiti speciali e co-conduttori d’eccezione: Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo, che con il loro carisma affiancheranno Conti nella conduzione. Non solo palco: la musica di Sanremo 2026 si diffonderà anche oltre l’Ariston. Da Piazza Colombo, Bresh si esibirà sul Suzuki Stage, mentre Max Pezzali interverrà in collegamento dalla Costa Toscana.

Un’altra caratteristica della serata sarà la scaletta articolata che prevede, dopo le esibizioni dei Big, la definizione di una classifica provvisoria. Al termine, saranno svelate le prime cinque posizioni, senza però rivelare l’ordine esatto, mantenendo l’attesa per i risultati finali.

Il pubblico e le giurie delle radio e della stampa avranno un compito fondamentale nel determinare la classifica dei Big, mentre il confronto tra le Nuove Proposte vedrà un sistema di votazione più complesso, con il coinvolgimento di tutti i componenti giurati e l’interazione diretta del pubblico.

Patty Pravo, sul palco alle 21:17

LDA e Aka7, sul palco alle 21:26

Enrico Nigiotti, sul palco alle 21:32

Tommaso Paradiso, sul palco alle 21:51

Elettra Lamborghini, sul palco alle 21:59

Ermal Meta, sul palco alle 22:13

Levante, sul palco alle 22:37

Bambole di pezza, sul palco alle 22:49

Chiello, sul palco alle 23:11

J-Ax, sul palco alle 23:21

Nayt, sul palco alle 23:29

Fulminacci, sul palco alle 23:49

Fedez e Masini, sul palco alle 00:03

Dargen D’Amico, sul palco alle 00:18

Ditonellapiaga, sul palco alle 00:33