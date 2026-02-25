Sanremo 2026, la classifica provvisoria della prima serata: la top 5

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha finalmente dato il via alle esibizioni dei Big, portando sul palco le trenta canzoni che si contenderanno la vittoria.

Ad avere il compito di decretare le prime classifiche è stata la giuria della sala stampa, tv e web, che ha espresso il suo verdetto, rivelando le prime cinque canzoni della serata. A svelarle sono stati Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman, in un’atmosfera che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

In testa, senza un ordine preciso, troviamo:

Arisa – Magica favola

Fulminacci – Stupida sfortuna

Serena Brancale – Qui con me

Ditonellapiaga – Che fastidio!

Fedez e Marco Masini – Male necessario

Fulminacci e Serena Brancale sono emersi tra i più apprezzati, con quest’ultima che ha toccato i cuori del pubblico con un brano che omaggia sua madre, una performance particolarmente emozionante.

Ditonellapiaga ha dato il via alla serata con un’apertura energica e ritmi dance che hanno riscaldato subito l’Ariston. Arisa, come una moderna protagonista fiabesca, ha incantato con la sua interpretazione dal tono delicato, mentre Fedez e Marco Masini hanno impressionato con un’intesa scenica perfetta.

Le prossime serate: il cuore del Festival

Con la seconda serata all’orizzonte, il Festival si prepara a regalare nuove emozioni. La giuria delle radio e il televoto del pubblico, entrambi con un peso del 50%, contribuiranno a decidere i protagonisti della serata, ma senza svelare la posizione precisa delle canzoni. Alla fine, solo i cinque più votati verranno annunciati.

Dopo, sarà il momento della serata dedicata alle cover e ai duetti. Avrà una valenza speciale, perché i voti delle giurie determineranno solo il vincitore della categoria delle cover, senza incidere sulla classifica delle canzoni inedite.

Il gran finale è previsto per il 28 febbraio. I cinque finalisti, scelti dalle giurie e dal pubblico durante le prime tre serate, si esibiranno di nuovo per l’ultima volta, con un’ulteriore votazione che decreterà il vincitore.

Il pubblico, tramite il televoto telefonico, avrà l’opportunità di fare la differenza con un solo voto, portando alla ribalta il trionfatore della 2026a edizione del Festival. Un’ultima occasione per incorniciare la serata più attesa della musica italiana.