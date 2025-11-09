Sanremo 2026, il (nuovo) annuncio di Carlo Conti

Carlo Conti offre nuove indiscrezioni su ciò che sta succedendo dietro le quinte e sulla possibilità di anticipare uno dei momenti più attesi

La settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo si avvicina sempre di più, con un’attesa crescente, che nel frattempo è articolata dagli annunci del suo conduttore e direttore artistico, Carlo Conti. Quest’ultimo infatti immerso nel working in progress del dietro le quinte, recentemente è tornato all’attenzione dei media con un annuncio inaspettato.

Si sa che la suspence di queste settimane ruota attorno ai possibili nomi dei Big che calcheranno il palco dell’Ariston: un momento che sta prendendo pian piano un ruolo simbolico nel periodo che precede l’evento stesso.

E proprio per questo argomento, Carlo Conti è tornato a far parlare si sè, ma soprattutto a mettere in chiaro che Sanremo è come una pasta malleabile, che può cambiare forma a seconda delle esigenze e delle regole dello show business: “Il numero dei Big dovrebbe essere 26, ma credo di non riuscire a stare nei limiti che ci siamo dati. Penso di arrivare a 28. La scelta è davvero difficile.”Ha dichiarato.

Cosa ha in mente Carlo Conti

Gli appassionati della kermesse musicale più seguita del Paese sanno bene che ogni anno il vero conto alla rovescia inizia con la definizione dei Big in gara. E anche stavolta il tema è destinato ad alimentare curiosità e discussioni. Carlo Conti ha lasciato filtrare un clima di grande fermento all’interno della commissione chiamata a selezionare gli artisti. Una decisione che sembra farsi più complessa del previsto. Le scelte non sono ancora definitive e, come spesso accade, le premesse iniziali potrebbero essere superate da nuove valutazioni. Tuttavia attenendosi a quello che è emerso nelle recente conferenza stampa, la rosa dei partecipanti potrebbe superare le previsioni iniziali. Se da programma i Big avrebbero dovuto essere 26, Conti ha ammesso che la soglia potrebbe salire.

La selezione, descritta come particolarmente impegnativa per l’alto livello delle proposte ricevute, lo spingerebbe infatti ad allargare il gruppo fino a 28 artisti, pur mantenendo l’equilibrio generale del Festival. Una decisione non certo nuova alla storia della manifestazione, quando il numero dei concorrenti si era ampliato strada facendo fino ad arrivare a sorprese dell’ultima ora.

Il peso della scelta è legato anche al calendario serrato delle prossime settimane. Il conduttore ha spiegato che il lavoro di ascolto e valutazione delle candidature richiederà un supplemento di tempo e attenzione. Fino al 17 novembre, data ultima per la presentazione dei brani, la situazione rimarrà aperta: nuovi pezzi potrebbero arrivare, modificando ulteriormente la lista dei possibili partecipanti.

Sul fronte dell’annuncio ufficiale inoltre, Conti ha indicato la sua volontà di anticipare la comunicazione dei Big rispetto alla consuetudine degli ultimi anni: “La mia intenzione sarebbe quella di annunciare i nomi il 23 novembre, anche per evitare la concomitanza con la finale dello Zecchino d’Oro del 30”. Ha aggiunto ma specificando anche che la tabella di marcia potrebbe slittare: “Cercherò di farcela per il 23, ma già so che non ci riuscirò. Molto probabilmente l’annuncio avverrà il 30 novembre. Avrò bisogno di un’altra settimana di insonnia per decidere.”Non resta che attendere e fare attenzione a ciò che potrà succedere nei prossimi giorni.