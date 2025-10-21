Sanremo 2026, Enzo Iacchetti contro Carlo Conti è una polemica d’altri tempi: perché può giovare alla kermesse

Enzo Iacchetti contro tutti. Potrebbe essere il titolo di un kolossal, invece è solo la sintesi della ribalta di un uomo educato e presente sul piccolo schermo da sempre che ha scelto – recentemente – di esporsi. Non solo su quello che sta succedendo a Gaza, memorabile anche se piuttosto recente lo sfogo a È sempre Cartabianca, ma su qualsiasi cosa venga interpellato. Da qualche settimana viene puntualmente invitato in tutte o quasi le trasmissioni di cartello.

La verve non gli manca, il coraggio di parlare nemmeno. Questo è quello che serve nella televisione odierna. Tra il serio e il faceto, Enzo Iacchetti dice grandi verità e non risparmia né Rai, né Mediaset. Su Striscia La Notizia, di cui lui è storico conduttore, ha detto che non si sa quando (e se) ripartirà. Parole che sottintendono grandi manovre in azienda.

Enzo Iacchetti pungola Carlo Conti

Tradotto ulteriormente: Piersilvio Berlusconi non vuole rinunciare al successo de La Ruota della Fortuna in access e si guarda bene dal proporre qualcosa di nuovo dopo aver trovato l’antidoto ad Affari Tuoi. In termini televisivi la concorrenza di Cologno Monzese, all’interno della fascia preserale, da tempo non era così serrata. Quindi Striscia La Notizia (e Antonio Ricci) resta in stand-by. In attesa di capire che forma e quale collocazione prenderà.

Iacchetti, a modo suo, l’aveva anticipato. Il performer, però, non si ferma qui: in Rai ha detto anche la propria opinione sul Festival di Sanremo. L’occasione è arrivata quando ha confessato di essere stato scartato durante il Festival diretto da Claudio Baglioni. “Non è un cantante”, questo gli dissero. E Iacchetti non l’ha mandata giù: “Anche Faletti non era un cantante, eppure all’Ariston ci è arrivato”. Da questo assunto Iacchetti ha fatto presente che all’Ariston sono in gara sempre lo stesso tipo di canzoni e per lui potrebbe non esserci spazio. Allora, Carlo Conti – tramite un messaggio a Domenica In – ha fatto recapitare a Iacchetti una sorta di missiva. Il Direttore Artistico della kermesse canora ha lasciato intendere che ascolterebbe volentieri una proposta dell’attore comico.

Frecciata su Sanremo 2026

Non è mancata la risposta di Enzo Iacchetti: “Devo scrivere una canzone d’amore? E se facessi una canzone bonsai, ma impegnata? Carlo ti chiamo per vedere se è vero. Strano – ha concluso il comico – perchè Scherzi a Parte lo fanno altrove”. La frecciatina è chiara. Insomma lo scontro dialettico fra le parti è cominciato. Iacchetti pungola, Conti risponde. Anche questo è Sanremo 2026. Polemiche prima ancora di cominciare.

C’è chi afferma che Sanremo senza polemiche è come un piatto di pasta senza sale. E nessuno ci tiene a mangiare sciapo, a meno che non sia costretto a farlo. Quindi, questa diatriba, in fase di selezione brani (perchè Conti sta ascoltando le proposte dei big per eventualmente portarle in gara), è tutt’altro che casuale.

Polemica o strategia?

Iacchetti dice, ironicamente, che Scherzi a Parte lo fanno in altri luoghi, ma lo scherzo al comico potrebbe proprio farlo Conti. Ci litiga (per così dire) indirettamente, risponde piccato, sta al gioco per poi chiamarlo sul serio. Non come cantante, ma come ospite comico della kermesse. Così potrebbe portare anche le canzoni satiriche che lo hanno reso celebre ai tempi del Maurizio Costanzo Show. Una mossa del genere non se la aspetta nessuno, per questo è molto probabile (non sicuro) che possa accadere.