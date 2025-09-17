Striscia la Notizia torna, tutte le indiscrezioni sullo storico Tg satirico

Il ritorno di Striscia la Notizia è uno degli appuntamenti più attesi della nuova stagione televisiva. Lo storico programma di Antonio Ricci, che da oltre trent’anni accompagna le serate degli italiani con ironia e pungente satira, sarebbe pronto a riprendere il suo posto nella fascia dell’access prime time di Canale 5. Come ogni anno, cresce la curiosità intorno a conduttori, contenuti e novità editoriali che caratterizzeranno la nuova edizione.

Quest’anno però l’attesa è stata caratterizzata dal fiato sospeso, perché intorno al suo ritorno ci sono state illazioni, dubbi e congetture. Per settimane infatti si è parlato di un possibile addio, complice l’enorme successo ottenuto da La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, che ha conquistato il pubblico di Canale 5 nella fascia preserale. In tanti avevano ipotizzato che lo storico tg satirico fosse destinato a rimanere in soffitta.

A fare chiarezza ci ha pensato Francesca Manzini, già conduttrice di diverse edizioni, che in una recente intervista ha rotto il silenzio sul futuro del programma. Con poche parole ha assicurato che il programma è pronto a rivedere la luce, senza però sbilanciarsi su rete e orario di trasmissione. Una dichiarazione sufficiente a riaccendere l’attesa dei fan.

La sorpresa dell’annuncio

Nonostante il peso degli anni, Striscia la Notizia continua a essere percepito come un programma attuale all’insegna della leggerezza e della denuncia sociale. Una formula che non conosce crisi e che ha resistito al cambiamento dei linguaggi televisivi, riuscendo a rimanere riconoscibile e popolare anche nell’epoca dello streaming e dei social.

L’annuncio della Manzini ha rallegrato i fan: “Stiamo tornando…Striscia tornerà…” Tuttavia il giornalista Lorenzo Pugnaloni, che ha raccolto le parole della conduttrice, ha definito la notizia “spiazzante”, ricordando come in rete si fossero moltiplicate ipotesi e supposizioni sul futuro del programma: “Ah sta tornando? Questa è una notizia choc come direbbe qualcuna…Sono uscite tante indiscrezioni, ma la verità la potete sapere solo voi…”

Come se non bastasse ci sono stati anche presunti dubbi sulla sua collocazione. Voci mai confermate hanno parlato di uno spostamento su Italia 1, in una fascia preserale che intercetterebbe un pubblico più giovane, un po’ come accade con Paperissima Sprint che già presidia con buoni risultati il pomeriggio della stessa rete.

Non va dimenticato che lo scorso luglio Pier Silvio Berlusconi aveva dichiarato l’intenzione di mantenere Striscia nella sua collocazione tradizionale: access prime time su Canale 5 a partire da novembre. Una dichiarazione che, se confermata, riporterebbe la trasmissione nel suo habitat naturale, quello delle 20:35, fascia oraria che negli anni l’ha consacrata come appuntamento fisso della famiglia italiana. Anche se i numeri travolgenti della Ruota della Fortuna potrebbero aver rimescolato le carte..

Quel che è certo è che il programma resta un patrimonio della televisione italiana. Le sue inchieste, i personaggi iconici e le battute al vetriolo hanno segnato intere generazioni di spettatori. In attesa di un annuncio ufficiale, il pubblico continua a rimanere con il fiato sospeso.