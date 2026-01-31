Sanremo 2026, Carlo Conti svela i duetti della serata cover: tutte le combinazioni e le guest star in gara

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti e le combinazioni della serata delle cover: chi sono le guest star in gara e con quali brani si esibiranno accanto ai big presenti sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti sta recuperando sulla tabella di marcia. Fino a qualche settimana fa l’opinione pubblica si chiedeva quando sarebbero arrivate le novità più importanti, dopo l’annuncio dei big in gara, rispetto alla composizione del prossimo Festival di Sanremo. Un’attesa che ha dato i propri frutti, in primis con l’annuncio di Laura Pausini come co-conduttrice fissa della kermesse e poi con la rivelazione di Achille Lauro presente in qualità di co-conduttore di una serata del concorso.

Il cantante torna a Sanremo 2026 dopo le scorse edizioni del Festival che lo hanno in qualche maniera visto protagonista. Le novità attorno all’Ariston, però, non sono finite perchè Conti deve ancora annunciare altre presenze. A partire dai prossimi co-conduttori: le serate sono 5, come vuole la liturgia, ma di co-conduzione – in questo momento – ne è stata rivelata soltanto una. Senza contare la presenza di Gazzoli, già annunciata in precedenza, nel momento della serata delle nuove proposte.

Carlo Conti, nuovo annuncio al TG1 delle 13.30

Quindi mancano altri nomi all’appello. Uno di questi potrebbe essere, anche se non c’è ancora la conferma, quello di Silvia Toffanin. Per questo, affermano i rumors, Carlo Conti sarebbe ospite a Verissimo domenica 1 febbraio 2026. Il conduttore e Direttore Artistico della kermesse canora ha smentito categoricamente che ci siano avvicendamenti di tale natura in corso, lo ha fatto dall’amico e collega Rosario Fiorello nel corso de La Pennicanza.

Programma radio in cui, tra le altre cose, è emerso anche un possibile contributo – anche questo non confermato appieno – da parte dello showman di Augusta durante le serate della kermesse canora. Andando con ordine, però, una certezza esiste: l’annuncio al TG1 delle 13.30 per quanto riguarda la serata delle cover. I cantanti in gara possono avvalersi di guest star particolari per eseguire canzoni di repertorio a scelta.

I duetti e le cover in gara a Sanremo 2026

Una competizione che esula dalla gara normale, dove prevale l’esecuzione artistica e il divertimento. Le altre serate del Festival della Canzone Italiana sono comunque coinvolgenti, ma essendoci in palio la vittoria della kermesse anche l’atmosfera dovrà essere maggiormente solenne. In qualche maniera più istituzionale.

Durante le cover, invece, spazio alle sorprese e agli imprevisti. Di nomi, presenze illustri e novità, ne sono stati detti moltissimi tra dubbi, indiscrezioni e mezze verità. Conti deve fare chiarezza e sceglie la sede più istituzionale possibile. Quella del TG1, telegiornale della televisione pubblica sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini, dove tra l’altro Conti permane da 40 anni.

Tutte le combinazioni di artisti presenti all’Ariston

Dopo aver annunciato che l’ultima sua edizione da Direttore Artistico del Festival sarà interamente dedicata a Pippo Baudo (storico e celebre conduttore recentemente scomparso), scioglie il nodo sulla serata delle cover dove – tra le altre cose – sarà fatto anche un tributo al Maestro Peppe Vessicchio. Anch’egli perno della manifestazione scomparso di recente. Noto proprio per aver diretto musicalmente molti fra gli artisti presenti sul palco dell’Ariston. Nello specifico, i duetti di Sanremo 2026 per la serata delle cover sono così composti: Arisa con il coro del teatro regio di Parma eseguirà Quello che le donne non dicono, Michele Bravi con Fiorella Mannoia farà Domani è un altro giorno, Nayt con Joan Thiele La Canzone dell’Amore perduto, Patty Pravo salirà sul palco di Sanremo con Timofej Adrijashenko ed eseguirà la cover di Ti Lascio Una Canzone.

Raf e The Kolors canteranno The Riddle, mentre Sal Da Vinci in coppia con Michele Zarrillo canterà 5 giorni. Samurai Jay farà ballare l’Ariston con Baila Morena, in coppia con Roy Paci e Belen Rodriguez. Sayf con Alex Britti e Mario Biondi eseguirà Hit The Road Jack, Serena Brancale porterà Besame Mucho con Gregory Porter e Delia, Tommaso Paradiso insieme agli Stadio canterà L’ultima Luna. Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca&Band eseguirà Vita.

Poi troviamo Francesco Renga con Giusy Ferreri che canteranno Ragazzo solo, Ragazza sola. Fulminacci e Francesca Fagnani porteranno la cover di Parole Parole, mentre J-Ax con Ligera County Fam omaggeranno Cochi e Renato con il singolo E la vita, la vita. LDA e Aka Seven saranno affiancati da Tullio De Piscopo per Andamento Lento.

Leo Gassmann in coppia con Aiello eseguirà Era già tutto previsto. Levante porta ancora Gaia sul palco dell’Ariston per la cover de I maschi. Un ritorno anche per Gianluca Grignani, in coppia con Luchè, e la canzone Falco a metà. Malika Ayane sceglie Claudio Santamaria per cantare Mi sei scoppiato dentro al cuore. Mara Sattei eseguirà L’ultimo bacio al fianco di Mecna e Maria Antonietta insieme a Colombre e Brunori Sas eseguirà Il mondo.

L’ultima parte di accoppiamenti è composta da: Bambole di Pezza, in coppia con Cristina D’Avena, per la cover di Occhi di Gatto. Chiello sceglie Morgan per rifare Mi sono innamorato di te, mentre Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso eseguirà la cover di Su di noi. Ditonellapiaga con la complicità di Tonypitony canterà The Lady is a Tramp. Eddie Brock sceglie Fabrizio Moro per cantare Portami via. Enrico Nigiotti con Alfa esegue En e Xanax, Ermal Meta con Dardust per Golden Hour. Ultimi, ma non per importanza: Fedez e Masini che porteranno la cover di Meravigliosa creatura accompagnati da Stjepan Hauser.