Peppe Vessicchio, chi è la figlia Alessia: il messaggio in lacrime al funerale

Il quartiere di Montesacro, a Roma, ha dato l’ultimo saluto a Peppe Vessicchio, il noto maestro d’orchestra scomparso sabato 8 novembre a causa di una polmonite interstiziale. Durante la cerimonia funebre, che si è svolta in forma strettamente privata, la figlia Alessia ha voluto rivolgere un commosso ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto esprimere il loro affetto e riconoscenza per il padre, un uomo che ha saputo conquistare il cuore di molte persone con la sua musica e il suo spirito generoso. Le sue parole.

Anche il quartiere di Montesacro, che per tanti anni è stato la casa di Vessicchio, ha voluto rendere omaggio al Maestro in modo semplice ma significativo. In piazza Sempione, dove si trova la Chiesa Santi Angeli Custodi, luogo dei funerali, è stato affisso uno striscione con la scritta “Ciao Maestro. Montesacro”, un pensiero affettuoso da parte della comunità locale che ha voluto ricordarlo come una presenza preziosa e amata da tutti.

Il presidente del III Municipio di Roma, Paolo Emilio Marchionne, ha commentato: “Questo è stato un pensiero discreto ma carico di affetto per la famiglia, da parte di tutta la nostra comunità. Peppe Vessicchio era una persona simpatica, molto apprezzata, e un grande punto di riferimento per molti.”

Il commovente messaggio di Alessia Vessicchio

Alessia, visibilmente provata, ha partecipato a una breve intervista a Storie italiane, dove ha parlato con emozione della figura di suo padre. “Mi è sembrato giusto dirvi semplicemente grazie, a nome di mia madre, di mia figlia e delle mie nipoti”, ha detto, aggiungendo che “l’amore che ci è arrivato è stato vero, perché quelle stesse parole che sono state dette in questi giorni, le sentivamo anche quando papà era in vita”.

La figlia del Maestro ha voluto sottolineare quanto il padre fosse una persona speciale per tutti: “Come padre, è stato sempre lo stesso, così come lo avete visto. Lui c’era per tutti, e lo è stato anche per noi come nonno e bisnonno”.

Con grande affetto, Alessia ha poi descritto il padre come un punto di riferimento affettuoso per la sua famiglia: “Per me è stato il mio ‘Barbapapà’. Per mia figlia, un nonno che è stato anche un padre.” Nel momento più emozionante della sua testimonianza, Alessia ha interrotto il discorso, visibilmente sopraffatta dalle emozioni, dicendo: “Scusate, non riesco più a dire nulla.”