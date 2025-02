Alla presenza dei rappresentanti dei brand sponsor di Sanremo 2025, cosa hanno detto i rappresentanti degli sponsor attivi per il Festival.

Nella prima delle conferenze stampa per il Festival di Sanremo 2025, è consuetudine di Rai Pubblicità sfilare con gli sponsor che saranno parte integrante fondamentale di questa edizione.

A questo primo incontro con la stampa partecipano Luca Poggi – Amministratore Delegato di Rai Pubblicità, Massimo Nalli – Presidente e CEO di Suzuki Italia, Francesco Gattei – Direttore Generale di Eni, Sandra Aitala – Responsabile Brand Strategy, Media e Commercial Communication di TIM, Giovanna Loi – Vice President Marketing and Direct Sales di Costa Crociere, Marcello Ciannamea – Direttore Intrattenimento Prime Time della Rai ed il Direttore Artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti.

Il progetto sviluppato da Rai Pubblicità

Si inizia con una prima menzione a Suzuki, Eni, TIM e Costa Crociere con le iniziative collaterali a Sanremo, i palchi esterni che toccano il palco di Piazza Colombo e quello galleggiante della Nave Costa Toscana. Di seguito alcuni degli interventi di questa passerella in sponsor.

Marcello Ciannamea (Direttore Intrattenimento Prime Time Rai) ha ringraziato tutti i brand attivi di questa stagione.

Massimo Nalli – Presidente e CEO di Suzuki Italia: “Ci piace essere utili, offriamo qualcosa. La squadra formata da Rai, Comune Sanremo, Direzione Artistica realizzeranno un piccolo miracolo. Nel Suzuki Stage il cast è formidabile, la vicinanza tra marchio e pubblico è un’opportunità importante”

Francesco Gattei – Direttore Generale di Eni: “Noi vogliamo raccontare come stiamo cambiando. Noi stiamo cambiando insieme all’Italia e al Festival di Sanremo. Ringraziamo tutta la Rai per l’opportunità”

Giovanna Loi – Vice President Marketing and Direct Sales di Costa Crociere: “Abbiamo avuto uno spettacolare inizio con un gioco di luci che ha aperto ufficialmente questa settimana di Festival. Sarà un successo“.

Sandra Aitala – Responsabile Brand Strategy, Media e Commercial Communication di TIM: “Sanremo è storia, emozione, musica. La musica è parte fondamentale nella nostra strategia. Arriviamo a Sanremo con 3 filoni che saranno fondamentali: musica, tecnologia, persone“.

Carlo Conti: “Siete molti di più del mio ultimo Festival. Conti ricorda Ernesto Assante. Baglioni e Amadeus hanno fatto un lavoro straordinario. Un ringraziamento, oltre a Rai Pubblicità, a tuta la Rai che mi ha lasciato carta bianca per realizzare questo Festival in totale libertà. Speriamo che sia tutto ripagato non tanto con lo share, ma con le teste, ovvero con i milioni di spettatori che ci guarderanno“.