Sanremo 2025, la scaletta della terza serata promette bene. Il Festival è al giro di boa: Terza Serata oggi, giovedì 13 febbraio, in onda dalle 20:40 su Rai 1 – e in streaming su RaiPlay – in diretta dal Teatro Ariston e serata di superospiti internazionali e di primi interventi comici. Con Carlo Conti a condurre questa serata ci sono Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. Un parterre al femminile per i Duran Duran… ma andiamo con ordine.

Sanremo 2025, ordine di uscita cantanti Terza Serata

Si esibirannno i 14 Big che ieri sono stati in panchina: anche questa sera a votare è il pubblico a casa col Televoto e la Giuria delle Radio, con un peso del al 50% ciascuno. Al termine della serata Conti svelerà i cinque artisti più votati, ma non in ordine di classifica.

E’ anche il momento della Finale delle Nuove Proposte: la sfida con cui si proclamerà il vincitore viene votata al 34% dal Televoto, al 33% dalla giuria delle radio e al 33% dalla Sala Stampa.

Si comincia con i giovani, dunque la finale tra Alex Wyse con “Rockstar” e Settembre con “Vertebre“.

L’ordine di uscita dei 14 Big, al contrario del solito svelamento nella conferenza stampa, è stato invece pubblicato dopo dall’Ufficio Stampa Rai in seguito a motivi tecnici.

Clara – Febbre

Febbre Brunori SAS – L’albero delle noci

– L’albero delle noci Sarah Toscano – Amarcord

– Amarcord Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

– Tra le mani un cuore Joan Thiele – Eco

– Eco Shablo ft. Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

– La mia parola Noemi – Se ti innamori muori

– Se ti innamori muori Olly – Balorda Nostalgia

– Balorda Nostalgia Coma_Cose – Cuoricini

– Cuoricini Modà – Non ti dimentico

– Non ti dimentico Tony Effe – Damme ‘na mano

– Damme ‘na mano Irama – Lentamente

– Lentamente Francesco Gabbani – Viva la vita

– Viva la vita Gaia – Chiamo io chiami tu

Sanremo 2025, ospiti Terza serata

L’attesa è tutta per i Duran Duran che celebrano i 40 anni dalla loro prima volta all’Ariston: era il 1985 e si esibirono con Wild Boys e con un Simone Le Bon col piede ingessato (già ‘avantissimo’ rispetto a questo Sanremo 2025…). Quel momento sarà ricordato e Carlo Conti ha già annunciato che li costringerà a rifare Wild Boys. L’esibizione, però, prevede un medley dei loro successi, anche i più recenti.

Altro ospite musicale Edoardo Bennato che canterà “Sono solo canzonette”, anche per lanciare il docufilm in onda il 19 febbraio in prima serata su Rai 1 nel quale si racconta la sua carriera con immagini inediti, ricordi diretti e testimonianze (tra cui anche quella di Carlo Conti).

Iva Zanicchi che ritirerà il Premio alla Carriera, il cast di Mare Fuori e la compagnia teatrale del Teatro Patologico.

Sul Suzuki Stage a Piazza Colombo si esibisce Ermal Meta.