Sanremo 2025, l’omaggio a Fabrizio Frizzi (VIDEO)

Bastano pochi secondi per ricordare un amico del piccolo schermo: Fabrizio Frizzi, sulle note di “Un amico in me”. Commozione all’Ariston

Un omaggio di una manciata di secondi per Fabrizio Frizzi nella prima serata di Sanremo 2025. Basta uno stacco “Un amico in me” risuona nel teatro Ariston e l’applauso della platea e della galleria si alza forte e sentito, nel ricordo di un amico del piccolo schermo scomparso nel 2018, ma mai scomparso dal cuore del pubblico che lo ha voluto bene sino a quel maledetto 26 marzo di 7 anni fa. “Se fosse stato ancora con noi – dice Carlo Conti – Fabrizio sarebbe stato su questo palco. Avrei voluto fossimo in quattro: manca solo Fabrizio Frizzi“.

Al suo fianco Gerry Scotti ed Antonella Clerici visibilmente commossi applaudono. L’amica conduttrice non riesce a trattenere le lacrime, il grande affetto che li ha stretti per tanti anni (non solo come colleghi) non potevano che sfogarsi nella più forte delle emozioni.

Al ricordo, arrivato nella primissima parte della serata, si è unito il saluto di Carlo ed Antonella alla moglie, Carlotta Mantovan, seduta in platea e alla sua figlia Stella che quest’anno compirà 12 anni.

Già in conferenza stampa, nella giornata di ieri, Carlo Conti ha colto l’occasione per citare Fabrizio accompagnato dall’applauso dei giornalisti presenti in sala stampa al Roof del Teatro Ariston e alla Sala Lucio Dalla, al Palafiori.