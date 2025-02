Come si comporteranno le altre reti nella settimana di Sanremo 2025? I programmi di Canale 5, La7 e le italiane in Champions League.

Sanremo 2025 e la controprogrammazione: stop a C’è posta per te ma non al Grande Fratello?

Le date ormai le conosciamo bene, dall’11 al 15 febbraio il Festival di Sanremo 2025 sarà protagonista (quasi) indiscussa del piccolo schermo. L’attenzione sarà puntata a quel palco tanto desiderato quanto temuto, discusso, citato, calpestato ma comunque spettacolare. L’Ariston si riempirà, gli ascolti presumibilmente anche, ma c’è vita oltre Sanremo?

Dopo una delle prime beghe sciolte, dovute allo spostamento delle date della kermesse (da noi anticipata) causa quarti di finale di Coppa Italia – con conseguente digrignare di denti in Rai – ora è il momento di guardare alla settimana di Sanremo ma, come abbiamo già fatto in passato, da un’altra prospettiva: quella della controprogrammazione.

Di concorrenza interna non se ne parla. Rai 2 proverà a cavarsela con una sfilza di film e telefilm, mentre Rai 3 si manterrà fedele alla sola diretta di Chi l’ha visto, in onda comunque mercoledì 12 febbraio, per il resto solo film.

E gli altri? Guardiamo ai palinsesti di casa Mediaset.

Controprogrammazione Mediaset durante Sanremo 2025

Contro la prima serata di Sanremo 2025, martedì 11 febbraio, Canale 5 (ormai orfana di Endless Love che terminerà martedì 4 febbraio) propone il film Benvenuti al Sud. Nel cast di attori – tra i tanti – Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini. Italia 1 non trasmetterà una nuova puntata de Le Iene, ma un best of: Le Iene Top. Rete 4 garantisce l’informazione con E’ sempre Cartabianca.

Mercoledì 12 febbraio, contro la seconda serata del Festival, Canale 5 prosegue il filone comedy con il sequel Benvenuti al Nord, sempre con Bisio-Siani-Finocchiaro-Lodovini ai quali si aggiunge Paolo Rossi. Su Italia 1 il film del 2016 Independence Day: Rigenerazione. Rete 4 trasmette regolarmente Fuori dal coro, condotto da Mario Giordano.

Giovedì 13, la controprogrammazione alla terza serata vede, su Canale 5, momentaneamente (e a sorpresa) la conferma della seconda puntata settimanale del Grande Fratello. Una scelta piuttosto azzardata per un’edizione che non sta dando soddisfazioni in termini di numero d’ascolto. Da qui ai prossimi giorni si manterrà comunque questa collocazione, oppure le cose cambieranno con l’avvicinarsi della settimana Sanremese? Italia 1 non ferma la saga di Harry Potter, mentre su Rete 4 torna Dritto e Rovescio.

Venerdì 14, Canale 5 trasmetterà Tutti a Bordo, commedia con Stefano Fresi, Giovanni Storti, Carlo Buccirosso e Giulia Michelini. Su Italia 1 il film d’azione Homefront e Rete 4 l’approfondimento giornalistico di Quarto grado.

Sabato 15, contro la finale del Festival, C’è posta per te non andrà in onda. Su Canale 5, al posto del people show di Maria de Filippi, sarà trasmesso il film Quasi amici. Italia 1 propone la pellicola per tutti Il ragazzo che diventerà Re, Rete 4 invece si affida ad un blockbuster cult come Scarface.

Riassumendo, in Mediaset, Rete 4 spicca come l’unica rete delle tre a rimanere accesa costantemente confermando i suoi prodotti anche nella settimana di Sanremo 2025.

Controprogrammazione de La7 durante Sanremo 2025

Su La7 segnaliamo che giovedì 13 febbraio Piazzapulita ci sarà, ma con uno speciale chiamato “Signor X“. Venerdì 14 febbraio Propaganda Live lascerà il posto alla commedia sentimentale Lettere a Giulietta. Mentre la sera della finale di Sanremo, In altre parole di Gramellini non sarà trasmesso, spazio al film Indovina chi viene a cena?

Le italiane in Champions League contro Sanremo: Juventus e Milan

Sanremo da sempre ha dovuto fare i conti anche con il calcio (come abbiamo evidenziato all’inizio di questo articolo). Se la kermesse è dovuta preventivamente scappare dalla Coppa Italia, non può ripetere la stessa cosa contro la Champions League. L’eventuale danno è stato comunque limitato, qualche giorno fa sono state sorteggiati gli scontri tra le squadre qualificate ai playoff della competizione, tra queste Juventus, Milan e Atalanta.

Scongiurato il derby tra Juve e Milan (un match fra italiane sarebbe potuto essere il vero grattacapo per Carlo Conti), tra l’11 e il 12 febbraio le tre squadre saranno impegnate, ma solo l’Atalanta giocherà ad un orario che non incrocerà il Festival.

La Juventus sfiderà il PSV Eindhoven martedì 11 alle 20:45, mentre il Milan se la vedrà con il Feyenoord mercoledì 12, sempre alle 20:45. Sky dovrebbe trasmettere la partita della Juventus, mentre su Prime Video dovrebbe essere visibile il Milan (salvo cambiamenti). Tv8 avrà modo di mandare in onda una partita di Champions, ma non una delle Italiane, un dettaglio mica da poco dato che, per Sanremo, non dovrebbe rappresentare un pericolo da effetto fuga di spettatori.