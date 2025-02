La conferenza stampa di Sanremo 2025 di oggi, martedì 11 febbraio, in diretta su tvblog

Poche ore separano la seconda conferenza stampa di presentazione di Sanremo 2025 di oggi, martedì 11 febbraio dalla prima serata del Festival della Canzone Italiana, in programma per le 20:35. La giornata di ieri, scandita innanzitutto dal primo incontro con la stampa, ha dato la prima infarinatura sulle serate che vi racconteremo anche noi di TvBlog.

Carlo Conti insieme ad Antonella Clerici e Gerry Scotti apriranno ufficialmente le danze, ascolteremo dunque le 29 canzoni e, cambi permettendo, potrebbe confermarsi l’ordine d’uscita dei cantanti che nella giornata di ieri hanno fatto la prova generale.

Al banco delle conferenza stampa dovrebbe tornare il conduttore e direttore artistico insieme ai co-conduttori Gerry Scotti ed Antonella Clerici. Con loro nuovamente le maestranze della Rai pronte a rispondere alle domande dei giornalisti del roof dell’Ariston e della Sala Stampa Lucio Dalla, al Palafiori.

TvBlog seguirà la conferenza stampa a partire dalle 12 circa.

Sanremo 2025, il futuro di Sanremo al centro del dibattito

Al centro del primo incontro con la stampa di ieri, l’attenzione si è catalizzata fondamentalmente su un argomento di primo piano in questo momento: la possibilità che il futuro del Festival di Sanremo possa essere in mani diverse dalla Rai.

Gerry Scotti, interpellato sulla vicenda è stato molto chiaro:

“È più facile che io conduca il Festival qui alla Rai che Mediaset prenda tutto il baraccone. Cosa direbbe Silvio Berlusconi? Quello che mi ha sempre detto: ‘Mettiti la cravatta’. E infatti non ce l’ho, magari domani la metto. In azienda, se posso farvi la spia qualificata, non ho mai sentito seriamente parlare di un’operazione del genere. Discuterne adesso, come una possibilità, sarebbe veramente pura fantasia. Ti ringrazio per l’endorsement, ma non ho questo incarico e non mi vedo in questa funzione”.

Marcello Ciannamea (Direttore Intrattenimento Prime Time) ribadisce la linea della Rai, tutta in difensiva:

“Non temiamo nessuno e rispettiamo tutti. Abbiamo fatto appello verso la sentenza del Tar Liguria per affermare la legittimità delle delibere del Comune di Sanremo in merito alla titolarità del marchio esclusivo della Rai. Nessuno al di fuori di Rai è autorizzato a organizzare il Festival nella modalità attuale. Da parte di Rai non c’è nessun timore nei confronti di nessun competitor“.