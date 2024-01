Sanremo 2025, chi condurrà il Festival? Le ipotesi

Non è ancora andata in onda la settantaquattresima edizione del Festival, e già si fanno le ipotesi su chi potrebbe succedere ad Amadeus per ‘Sanremo 2025’. L’attuale padrone di casa della kermesse festivaliera non ha ancora sciolto le riserve sulla possibilità di un sesto Sanremo consecutivo anche se, in una intervista, rilasciata al settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, sembra non voler chiudere le porte a nessuno scenario:

“Ho detto “mi fermo a cinque” anche perché altrimenti Fiorello i chiude in una stanza e butterebbe la chiave! Sono onorato del fatto che la Rai me lo abbia chiesto, mi lusinga. Ho detto, per una questione di rispetto, per non essere categorico: “Facciamo la settimana del Festival e poi ci sediamo e capiamo”. L’intenzione è di fermarmi a cinque consecutivi, già aver raggiunto il traguardo di personaggi del calibro di Pippo Baudo e Mike Bongiorno è un onore”.

Sanremo 2025: il totonomi su conduttore e direttore artistico

Il magazine, però, in occasione dell’edizione numero settantacinque, per il prossimo anno, ha lanciato alcune ipotesi sulla conduzione e direzione artistica:

“Dopo la separazione dal suo manager, Lucio Presta, si è fatta largo l’ipotesi che potesse condurre il sesto da “indipendente”, magari con Friends & Partners, la struttura di Ferdinando Salzano che aveva già confezionato i Festival di Claudio Baglioni e che sembra destinata a organizzare il prossimo. Ma il prode Ama potrebbe anche fermarsi un giro, e si farebbe il nome di Carlo Conti, quello più logico, che mette tutti d’accordo, visti anche i record d’ascolti dei suoi Festival. Conti potrebbe, in alternativa, fare il direttore artistico e lanciare sul palco un altro dei nomi del momento, Stefano De Martino, affiancato da una donna della musica, Alessia Marcuzzi”.

“È molto presto quindi prego che non me lo chiedano, perché farei fatica a dire di no: ho sempre detto che per fare Sanremo ci vuole qualche capello bianco” aveva detto, qualche tempo fa, l’ex ballerino di ‘Amici’ intervistato da Francesca Fagnani a ‘Belve’.

Un trio delle meraviglie che si è incrociato, più volte, professionalmente anche negli ultimi mesi. La Marcuzzi è stata giurata speciale di ‘Tale e quale show’ di Conti per promuovere la nuova stagione di ‘Boomerissima’ a cui ha partecipato il conduttore toscano in qualità di guest star. De Martino e la Marcuzzi hanno già lavorato assieme a ‘L’Isola dei Famosi’, lei conduttrice, lui inviato in Honduras. La coppia, ad inizio anno, è finita al centro delle cronache rosa per alcune rivelazioni social da parte di Belen.