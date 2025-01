Carlo Conti racconta il suo Sanremo 2025 in una bella – e piena – intervista a Gaspare Baglio per il mensile di Trenitalia, La Freccia, di gennaio 2025. Si spazia dalla scelta dei brani in gara alle scalette sera per sera del Festival, arrivando alle classifiche di serata e a un’importante precisazione su Selvaggia Lucarelli. Ma procediamo con ordine.

Le classifiche parziali

Una prima novità, finora inedita, riguarda le classifiche parziali: ogni sera, esclusa quella delle Cover che come sappiamo quest’anno non fa media per la vittoria finale, saranno comunicati i 5 Big che hanno ottenuti più voti, ma in ordine sparso, non in ordine di classifica. In questo modo sarà più facile creare suspance (e magari anche evitare l’attivazione di truppe cammellate per sostenere il proprio beniamino).

Quanto durano le serate di Sanremo 2025?

L’idea di chiudere alle 00:30 è ovviamente saltata con 30 Big in gara. Ma a dire il vero a essere interessata alla durata ‘monstre’ delle cinque serate del Festival è soprattutto Rai Pubblicità, che può così vendere spazi agli inserzionisti. Conti, però, lascia uno spiraglio a chi spera di riuscire a vedere integralmente le cinque serate del Festival, senza dover fare ogni volta le 2 e mezza di notte, tanto più che a seguire c’è Cattelan col suo DopoFestival. Con 30 canzoni in gara ci sarà meno tempo per ‘siparietti’ e show?

“Ci sarà ovviamente margine per gli ospiti e per fare altro. Avendo reintrodotto il Dopofestival, al massimo andremo avanti fino all’una: la pubblicità è stata venduta fino a quell’ora. Ma cercherò di finire a un orario decente per passare la linea ad Alessandro Cattelan”

dice Conti, al quale affidiamo le nostre speranze.

Selvaggia Lucarelli al DopoFestival

Come anticipato, Selvaggia Lucarelli sarà al DopoFestival, ma non come co-conduttrice:

“Confermo che Selvaggia Lucarelli ci sarà, ma non come co-conduttrice del Dopofestival, bensì nel ruolo di ospite fissaper commentare a caldo le serate”.

Per quanto riguarda i nomi di chi lo affiancherà nelle diverse serate, per ora conferma solo Cattelan co-conduttore della serata Finale.

La scelta dei Big

Interessante il ricco passaggio sulla scelta dei Big. Nega la pressione delle major (“Non è vero che influiscono, è solo una questione di catalogo […] Credo comunque che ci sia stato un buon equilibrio tra le etichette più famose e quelle indipendenti“) e conferma la difficoltà di selezionare tra un’offerta molto ampia: il criterio è stato ‘semplice’, però:

“Ho ascoltato le canzoni, indipendentemente da chi le ha presentate, cercando di fare una playlist il più variegata possibile, con sapori e gusti musicali diversi”.

Di cosa parlano le canzoni dei Big di Sanremo 2025?

Il riferimento all’assenza di temi ‘politici e di attualità’ è stato un passaggio piuttosto criticato rispetto alla selezione dei brani di Conti: dopo quanto accaduto lo scorso anno con brani impegnati come quelli di Ghali e Dargen D’Amico è parso che si volessero evitare polemiche e spigoli. Conti, però, la mette in maniera diversa:

“C’è un po’ di tutto. Sanremo è come sempre un’occasione per parlare di mille argomenti diversi attraverso la musica e, magari, anche con gli ospiti. I temi? L’amore, i rapporti personali e familiari, il mondo attorno a noi. Ma, in alcuni casi, anche solo la leggerezza di cantare in allegria”.

Carlo Conti e le Nuove Proposte

Altro punto piuttosto criticato, la separazione dei Giovani dalla gara dei Big. Per Conti un modo di mettere in evidenzia le loro potenzialità, considerato che tra le sue Nuove Proposte 2015-2017 compaiono Irama, Mahmood, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Ermal Meta e Serena Brancale, giusto per fare i casi più eclatanti.

“Molti dicono che questo nuovo corso sia iniziato con le mie edizioni. non a caso l’ultima che ho condotto, nel 2017, fu vinta da Gabbani con Occidentali’s karma”

ricorda Conti, che ‘rivendica’ così le proprie innovazioni, seguite poi da Baglioni e Amadeus.

Come sarà questo Sanremo 2025 targato Conti?

“Voglio viverla con leggerezza, allegria e sprint. Sarà una festa della musica, come è successo nelle ultime dieci edizioni, dove la gara delle canzoni è stata protagonista”

dice Conti. Di certo avrà un ‘vantaggio’, non secondario: con l’introduzione della Total Audience sarà impossibile fare confronti con le precedenti edizioni. In realtà ogni anno fa storia a sé in un panorama tv sempre più frammentato e variegato e con gli OTT che hanno cambiato le abitudini di consumo e che modificano la platea tv a ogni pie’ sospinto; in più ogni anno, soprattutto in quelli più ‘difficili’, si è spesso partiti con l’intenzione di non fare confronti, ma poi a fronte di risultati positivi si finisce per confrontare i dati del Terzo Millennio con quelli delle prime rilevazioni Auditel. Vedremo cosa succederà quest’anno. Nel frattempo, in bocca al lupo…