Il Festival di Sanremo 2025 è ufficialmente iniziato con la Prima Serata (la recensione) che ha visto l’esibizione di tutti i 29 Big in gara, la co-conduzione di Antonella Clerici e Gerry Scotti, il videomessaggio del Papa, Jovanotti superospite e stasera si procede col secondo ascolto di metà delle canzoni in gara – ieri votate dalla sola Sala Stampa – e una serata che si annuncia con più show, visti i co-conduttori, che sono Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. E vediamo cosa succede questa sera.

Sanremo 2025, Seconda Serata: scaletta e ordine di uscita BIG

Questa sera va in scena la Semifinale delle Nuove Proposte, con due sfide dirette con cui si apre la serata.

A contendersi un posto nella finale di ‘sezione’ di domani ci sono:

Vale LP e Lil Jolie – “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore”

– “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore” Settembre – “Vertebre”

– “Vertebre” Maria Tomba – “Goodbye (Voglio Good Vibes)”

– “Goodbye (Voglio Good Vibes)” Alex Wise – “Rockstar”.

A votare le Nuove Proposte Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e Giuria delle Radio (33%), che determinano la coppia finalista.

Sul fronte Campioni, questa sera si ascoltano metà delle canzoni dei Big, votati dal pubblico a casa tramite Televoto e dalla sola Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50 %. Saranno annunciati i primi 5 classificati, ma non in ordine (come nella prima serata).

Rocco Hunt Elodie Lucio Corsi The Kolors Serena Brancale Fedez Francesca Michielin Simone Cristicchi Marcella Bella Bresh Achille Lauro Giorgia Rkomi Rose Villain Willie Peyote

Sanremo 2025, Seconda Serata: ospiti

Il secondo superospite di Sanremo 2025 è Damiano David, che torna all’Ariston per la prima volta senza i Maneskin, mentre sul Suzuki Stage a Piazza Colombo si esibisce Big Mama.

Damiano si esibierà due volte: la prima dopo il break delle Semifinali delle Nuove Proposte, con un omaggio a Lucio Dalla in cui non sarà da solo, e poi più avanti nella serata con il suo ultimo singolo.

Sanremo 2025, Seconda Serata: dove vederlo in tv e in streaming, a che ora inizia

La Seconda Serata della 75esima edizione del Festival è in diretta dalle ore 20:40 su Rai 1. La Seconda Serata di Sanremo 2025 è visibile anche in live streaming su RaiPlay. E’ possibile seguire il Festival anche in diretta radiofonica su Rai Radio 2 e in diretta televisiva su Rai 4K. TvBlog seguirà la Seconda Serata in tempo reale, con il nostro liveblogging, sempre a partire dalle ore 20:40.