A che ora si esibisce Jovanotti a Sanremo 2025? Nella prima serata della 75esima edizione del Festival della Canzone italiana l’attesa è alta non solo per la scoperta dei 29 brani in gara, ma anche per l’esibizione del primo superospite di questa edizione, ovvero Lorenzo Cherubini.

Sanremo 2025, a che ora si esibisce Jovanotti?

L’orario dell’esibizione non è ancora noto, ma quel che è certo è che è prevista a metà serata, quindi intorno alle 22:30/23:00.

Cosa farà Jovanotti a Sanremo 2025?

Top secret l’esibizione di Jovanotti, ma da quanti detto in conferenza stampa Cherubini si esibirà partendo dall’esterno dell’Ariston in un medley delle sue canzoni insieme al collettivo Rockin’ 1000, gruppo musicale formato da musicisti volontari, professionisti e non professionisti, di ogni angolo del mondo. Quindi, sul palco, dopo una breve chiacchierata con Carlo Conti e i co-conduttori Antonella Clerici e Gerry Scotti canterà il nuovo singolo del suo nuovo album, “una delle più romantiche che abbia scritto”, ha detto al Tg1.

Jovanotti a Sanremo per presentare album e tour

L’annuncio della presenza di Jovanotti a Sanremo è stato fatto da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, il 19 gennaio scorso. Il cantante si esibirà promuovendo il suo ultimo album, “Il corpo umano”, ed il suo PalaJova, che lo vedrà in tour a tre anni di distanza dai suoi ultimi concerti, quelli prima dell’infortunio che lo hanno costretto a fermarsi. Inoltre, sarà l’occasione per presentare il Bike concert, un concerto “per soli ciclisti” ai laghi di Fusine, per il No Borders Music Festival.

Il nuovo album di Jovanotti

“Il corpo umano” è composto da 15 canzoni che compongono la tracklist dell’album, tutti diverse tra loro, e ognuna parte di un corpo unico che ha voglia di tornare a vivere e a danzare. Un viaggio musicale che parla di rinascita, libertà e autenticità: ogni traccia è una tappa di un percorso personale e universale, dove emozioni profonde e introspezione si fondono con suoni contemporanei e contaminazioni globali. L’album è un invito ad esplorare i confini della propria identità, affrontare le sfide del cambiamento e celebrare la vita in tutte le sue sfumature.