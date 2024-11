A sorpresa l’annuncio durante la conferenza stampa di Sanremo Giovani (qui la diretta con tutte le dichiarazioni) in partenza domani in seconda serata su Rai 2: Alessandro Cattelan sarà uno dei co-conduttori della serata finale del Festival di Sanremo 2025, sabato 15 febbraio. E’ Carlo Conti, direttore artistico e conduttore del 75° Festival di Sanremo, a comunicarlo direttamente a Cattelan così: “Venerdì chiudi il Dopofestival? Sabato salirai sul palco di Sanremo e sarai uno dei co-conduttori“.

L’indiscrezione di Cattelan co-conduttore per una delle serate della kermesse era stata anticipata da Dagospia lo scorso giugno.

Sanremo 2025, Alessandro Cattelan: “Sanremo non lo farò mai”

Un invito ufficiale che arriva in seguito alle dichiarazioni di Alessandro Cattelan che si è voluto sbottonare a proposito del suo futuro artistico, sull’onda delle ripetute ipotesi riguardo il suo nome tra i prossimi conduttori ufficiali del Festival di Sanremo: “Lo dico senza polemica: la cosa più probabile è che Sanremo non lo farò mai. Penso che per fare Sanremo serve una persona molto brava e molto larga. Io so fare il mio lavoro, però sono un po’ di nicchia: essere di nicchia non significa essere sfigato. Significa fare una cosa con coerenza e rispetto verso me stesso. Vorrei uscire dall’equivoco che si faccia tutto in funzione di Sanremo”.

L’impegno per Sanremo Giovani e il Dopofestival

Eppure la presenza di Alessandro Cattelan ruoterà attorno la kermesse canora come vi avevamo anticipato dalle nostre pagine. Innanzitutto con la conduzione di Sanremo Giovani che lo vedrà impegnato per i prossimi cinque martedì, in seconda serata su Rai 2. Un percorso che lo porterà alla finale ‘Sarà Sanremo’ in prima serata su Rai 1, prevista il prossimo 18 dicembre, in cui saranno scelti i 4 artisti che saliranno sul palco dell’Ariston a febbraio.

Il Dopofestival, di ritorno dopo anni di assenza, sarà condotto proprio dallo stesso Cattelan. Gli appuntamenti, da martedì 11 a venerdì 14 febbraio andranno in onda – come da tradizione – dopo ogni serata del Festival.

A questi impegni va dunque aggiunto il nuovo prestigioso ruolo offerto da Carlo Conti per la serata finale di Sanremo 2025, sabato 15 febbraio 2024.