Sanremo Giovani 2024, conferenza stampa in diretta dalle 12:00

Parte la selezione per individuare i prossimi protagonisti della categoria Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025. Dove avrà luogo? A Sanremo Giovani 2024, al via da domani sera, martedì 12 novembre, in seconda serata su Rai 2. Alla conduzione ci sarà Alessandro Cattelan, il quale ha ricevuto dal direttore artistico Carlo Conti anche il compito di condurre il Dopofestival. Sanremo Giovani 2024 verrà registrato presso la sede Rai di via Asiago, abitualmente destinata alle produzioni radiofoniche. In simulcast Sanremo Giovani 2024 sarà disponibile anche su Rai Radio 2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli.

Si terrà proprio nella Sala A di via Asiago la conferenza stampa di presentazione del programma questa mattina, a partire dalle ore 12:00. Oltre al direttore artistico e al conduttore di Sanremo Giovani 2024, saranno presenti Marcello Ciannamea e Claudio Fasulo, direttore e vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time, e Simona Sala, direttrice di Rai Radio 2. Inoltre ci saranno anche i giurati che decideranno in ogni puntata i tre concorrenti – sui sei totali presentati quella sera – che si sfideranno nella semifinale. Si tratta di Daniele Battaglia, Enrico Cremonesi, Manola Moslehi, Carolina Rey ed Ema Stokholma. A completare la Commissione musicale sono Carlo Conti e Claudio Fasulo, che esprimeranno però il loro voto fuori onda, senza comparire in video.

Nella semifinale di martedì 10 dicembre, infine, si decideranno i sei concorrenti, fra i dodici arrivati fin lì, che avranno accesso alla serata speciale in onda su Rai 1. In quell’occasione ci saranno anche i due cantanti provenienti da Area Sanremo: lì si stabilirà quali saranno i quattro artisti in gara a Sanremo 2025 nella categoria Nuove Proposte. Anche questa serata, in onda mercoledì 18 dicembre, vedrà alla conduzione Alessandro Cattelan. Sarà però qui presente anche Carlo Conti, che si occuperà solo di presentare i Big in gara al prossimo Festival, dopo che avrà annunciato il cast lunedì 2 dicembre al Tg1.

Ecco i concorrenti che parteciperanno a Sanremo Giovani 2024 e le rispettive canzoni con cui gareggeranno:

Alex Wyse con Rockstar;

Angelica Bove con La nostra malinconia;

Angie con Scorpione;

Arianna Rozzo con J’adore:

Bosnia con Vengo dal sud;

Ciao sono Vale con Una nuvola mi copre;

Cosmonauti Borghesi Aurora tropicale;

Dea Culpa con Nuda;

Giin con Tornare al mare;

Grelmos con Flashback;

Mazzariello con Amarsi per lavoro;

Mew con Oh my God;

Moska Drunkard con Trinacria;

Nicol con Come mare;

Orion con Diamanti nel fango;

Questo e Quello con Bella balla;

Rea con Cielo aperto;

Sea John con Se fossi felice;

Selmi con Forse per sempre;

Settembre con Vertebre;

Sidy con Tutte le volte;

Synergy con Fiamma;

Tancredi con Standing ovation;

Vale Lp e Lil Jolie con Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore.