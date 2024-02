Chi sono i vip presenti nella platea di Sanremo 2024?

Come ogni anno, c’è grande curiosità attorno ai vip e ai personaggi pubblici che siedono sulle poltroncine del teatro Ariston. Anche, quest’anno, nelle prime serate del ‘Festival di Sanremo 2024‘, si sono intravisti vip e celebrities di mamma Rai.

Martedì 6 febbraio, in occasione della prima serata della kermesse festivaliera, si sono visti, per esempio, Simona Ventura ed il futuro sposo Giovanni Terzi e Beppe Convertini, attuale conduttore di ‘Uno Mattina in famiglia’. Onnipresenti, in qualità di portafortuna di Amadeus, in prima fila, non possono mancare il figlio José Sebastiani e Giovanni Civitillo (inviata speciale de ‘La Vita in diretta’). In occasione della terza serata di ‘Sanremo 2024, i telespettatori più attenti hanno visto una ragazza accanto al secondogenito di Amadeus. Che sia la fidanzatina?

Scusate ma io sono una impicciona, la ragazza vicino a Josè chi è? Noi siamo come delle zie dobbiamo sapere #Sanremo2024 #Sanremo24 — Giada (@__Giada) February 8, 2024

Ma la ragazza vicino a Jose chi è la sua fidanzata? Ma quanti anni sono passati quanti anni abbiamo 100? #Sanremo2024 — ila (@misssailorila) February 8, 2024

Accanto a Giovanna, questa sera, si è seduto Massimo Giletti, di ritorno in Rai dopo la burrascosa rottura con La7.

“Tornare nell’azienda dove sono nato e cresciuto, professionalmente e come uomo, è un’emozione molto intensa. La dedico alle persone che sono qui, che mi hanno dato dato calore nei momenti difficili che non posso dimenticare”

Nelle prossime serate, potrebbero esserci i volti più amati della tv di Stato come Mara Venier, padrona di casa dello speciale di ‘Domenica In’, dedicato al Festival.

Alba Parietti non sarà a Sanremo 2024

Grande assente, invece, è Alba Parietti che, sui social, nei giorni scorsi, ha annunciato che non sarà tra il pubblico dell’Ariston:

“32 anni fa con @therealbaudo36 @realbrigittenielsen @milly_carlucci vivevo quella che diventò la consacrazione della mia carriera televisiva cominciata 48 anni fa.

Ho fatto tutto ciò che si può fare a @sanremorai , sono stata conduttrice del Festival, 3 volte del Dopofestival, giurata di qualità , commentatrice , opinionista sempre presente .

Sanremo fa parte da 32 anni della mia vita , delle mie emozioni della storia della tv e mi fa piacere che le persone, gli spettatori i giornalisti associno la mia figura a questa manifestazione che amo.

In bocca al lupo ad @amadeusonoio a @rai1official vi seguiremo se pure quest’anno per la prima volta da distante, ma sempre vicina con il cuore. Perché Sanremo è Sanremo 1992 prima serata ebbe 18 milioni di telespettatori”