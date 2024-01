Sanremo 2024: i papabili ospiti delle cinque serate

A poche settimane dall’inizio del ‘Festival di Sanremo 2024‘, si compone, sempre più il puzzle degli super ospiti che, tra martedì 6 e sabato 10 febbraio 2024, calcheranno il palco dell’Ariston.

‘Il Messaggero’, in edicola stamattina, ha aggiunto qualche papabile nome che potrebbe aggiungersi ai già annunciati volti da Amadeus (come Roberto Bolle, Giovanni Allevi, Gigliola Cinquetti, Russell Crowe, Eros Ramazzotti).

Sabrina Ferilli potrebbe essere tra le guest star della kermesse festivaliera. Dopo essere stata co-conduttrice di un ‘Sanremo’ di Amadeus (e precedentemente fatto da spalla a Pippo Baudo nel 1996 in coppia con Valeria Mazza), l’attrice arriverebbe nella città dei fiori per presentare la nuova fiction Rai, ‘Gloria’ (dal 19 febbraio sugli schermi di Rai 1). Un rientro in una fiction Rai per la Ferilli dopo tanti progetti professionali a Mediaset ed il sodalizio artistico con Maria De Filippi a ‘Tu si que vales’.

Adriano Celentano, il cast di Mare Fuori e Jannik Sinner a Sanremo 2024?

Anche, quest’anno, tra le partecipazioni più attese, spicca quella del cast di ‘Mare Fuori’ (con i nuovi episodi dall’1 febbraio su Rai Play e dal 14 febbraio su Rai 2). Stesso destino per Leo Gassmann che dovrebbe tornare al Festival in qualità di attore protagonista di ‘Califano’, il film dedicato alla vita del cantautore romano n onda da domenica 11 febbraio sulla rete ammiraglia Rai.

Ed, ancora Massimo Giletti, alla sua prima apparizione in Rai dopo il divorzio da La7. Un’occasione per annunciare, davanti ad una grossa platea, ‘La Tv fa 70’, la serata evento che celebrerà, il prossimo 28 febbraio, la tv di Stato. E che, di fatto, segna il suo ritorno su Rai 1.

Per il ‘Festival di Sanremo 2024’, Amadeus sognerebbe di coinvolgere Adriano Celentano per un omaggio a Toto Cutugno scomparso lo scorso agosto. L’ultima apparizione in tv del Molleggiato risale al 2019 con ‘Adrian’ su Canale 5. Per gli amanti dello sport, non è da escludere che possa aggiungersi anche il tennista altoatesino Jannik Sinner.