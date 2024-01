Sanremo 2024, la controprogrammazione di Canale 5, Italia 1, Rete 4

Incontrando i giornalisti, lo scorso novembre, Pier Silvio Berlusconi aveva affrontato lungamente la questione ‘Sanremo 2024’, spiegando che “Sanremo è Sanremo. È il più grande evento di spettacolo d’Italia, lo sappiamo e lo rispettiamo, poi non è il caso che la tv si spenga. Per quanto riguarda il Festival non ci sarà dunque alcuna ‘controprogrammazione’, bensì una programmazione continua”. Lo scorso anno, per esempio, contro la finale del Festival, Mediaset aveva deciso di tenersi accesa mandando in onda, al sabato sera, una puntata inedita di ‘C’è posta per te’. Ma cosa succederà quest’anno su Canale 5, Italia 1, Rete 4 durante le cinque serate del ‘Festival di Sanremo‘?

Cosa andrà in onda su Rete 4 durante Sanremo 2024?

Su Rete 4, confermati gli approfondimenti di informazione in prime time. Al martedì, ci sarà ‘E’ sempre Cartabianca’ con Bianca Berlinguer, al mercoledì, ‘Fuori dal coro’ di Mario Giordano, al giovedì ‘Dritto e Rovescio’ di Paolo Del Debbio, al venerdì sera ‘Quarto Grado’ con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Al sabato, invece, previsto un film.

Cosa andrà in onda su Italia 1 durante Sanremo 2024?

Sulla rete giovane del gruppo Mediaset, saranno tramessi una serie di film. Ad eccezione del martedì saldamente in mano a ‘Le Iene’ di Veronica Gentili e Max Angioni.

Cosa andrà in onda su Canale 5 durante Sanremo 2024?

Non ci sarà il raddoppio del ‘Grande Fratello’ di Alfonso Signorini che andrà regolarmente in onda lunedì 5 febbraio. Saltano un turno, al venerdì, anche ‘Ciao Darwin’ di Paolo Bonolis e Luca Laurenti (come già accaduto il 19 gennaio per lasciare spazio alla partita di Supercoppa tra Inter e Lazio), al sabato, le storie di ‘C’è posta per te’ di Maria De Filippi. Giovedì e venerdì, invece, doppio appuntamento con ‘Terra Amara’, la fiction turca di successo che sta ottenendo buoni ascolti anche in prima serata. Martedì, mercoledì e sabato, serata cinema.