Segui in diretta l’ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2024 di oggi, domenica 11 febbraio.

Al termine della conferenza stampa della vincitrice di Sanremo 2024, col podio ‘reduce’ dalla lunga notte sanremese, la Rai chiude ufficialmente il 74° Festival della Canzone Italiana con l’ultima conferenza stampa dell’edizione, quella del giorno dopo, quella nella quale si celebra il vincitore, si analizzano gli ascolti complessivi, si fa un bilancio dell’annata e si guarda al futuro. Seguiamo l’ultima conferenza stampa di Sanremo 2024 dalle 12:30 circa (anche un po’ più tardi) di questa domenica 11 febbraio.

Sanremo 2024, ultima conferenza stampa: cosa aspettarsi

Caos Televoto

Argomento caldo il caso Televoto: per tutte le sessioni aperte ieri il Televoto è parso non funzionare, dal momento che gli utenti che hanno votato via SMS non hanno ricevuto l’sms di conferma della registrazione del voto valido effettuato. Un problema affrontato in Sala Stampa e sul quale TIM ha dato ampie rassicurazioni (il messaggio di conferma al mio voto di prova è arrivato alle 6:28, jfi ndr). Sicuramente discusse anche le percentuali del televoto e della combinazione dei voti delle tre giurie sull’ultimo giro di votazioni, quello per la top five: i fans di Geolier lamentano ‘brogli’ perché il loro 60% al televoto è stato ‘ribaltato’ dai voti delle altre due giurie, Stampa e Radio. Tutte e tre le giurie, però, pesavano nella votazione finale con il 33% per Stampa e Radio e il 34% per il Televoto. Dall’altra parte l’eventuale problema di registrazione di televoto avrebbe interessato tutti i concorrenti in lizza per la vittoria finale. Diciamo che non ci aspettiamo una conferenza tranquilla.

Chi condurrà Sanremo 2025?

Altro punto, la conduzione del prossimo Festival. Fiorello e Amadeus hanno lasciato l’Ariston a bordo di una carrozza bianca stile Cenerentola chiudendo così la loro favola festivaliera, durata 5 anni e benedetta da ascolti record e risultati discografici inusitati. Fiorello fa capire di non avere intenzione di bissare e fa sapere di aver convinto Amadeus, del quale però teme la telefonata agostana per un ulteriore Festival. Nel mezzo dovrebbe esserci anche un cambio dirigenti Rai, per cui la partita è aperta.

Chiunque dovesse accettera l’incarico e raccogliere il testimone dagli Amarelli avrà un compito difficile da portare a termine.

Vediamo. Intanto seguiamo la conferenza stampa finale di Sanremo.