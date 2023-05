Sanremo 2024, Amadeus irritato per emissari Rai ai casting dei Giovani: “Preoccupati per profili alla Rosa Chemical”

Secondo il Corriere della Sera, Amadeus sarebbe irritato per la presenza di emissari Rai ai casting dei Giovani per il Festival di Sanremo 2024. Il motivo? Queste persone starebbero vigilando per evitare che all’Ariston si materializzino profili “alla Rosa Chemical”.

“Gira voce che il direttore artistico fosse irritato per la presenza, durante il casting dei giovani, di emissari Rai preoccupati di evitare il moltiplicarsi di profili alla Rosa Chemical, il cantante che nella scorsa edizione ha cantato l’amore fluido e baciato Fedez in Eurovisione”, scrive il quotidiano di via Solferino.

Rosa Chemical ha partecipato alla scorsa edizione del Festival portando il brano Made in Italy, una canzone molto orecchiabile dal sound balcaneggiante che non ha scandalizzato più di tanto. A destare scalpore per la destra era proprio il cantante. Nei giorni della kermesse la deputata di Fratelli d’Italia Maddalena Morgante aveva fatto partire un’interrogazione parlamentare contro il cantante a Sanremo. L’accusa era di fare “propaganda transgender”, qualunque cosa volesse dire.

La reazione di Amadeus non si era fatta attendere. Durante una delle conferenze stampa, il conduttore aveva fornito una risposta da manuale:

“Ho paura del moralismo. Ci vuole l’educazione, non recare un danno ad altri. Ai bambini va spiegato che esiste una persona diversa da un’altra, che esiste una persona che ama una donna, un uomo che ama un uomo, che una donna ama una donna. Ed è assolutamente normale, l’amore non va etichettato. Va portato ovunque, sul luogo di lavoro, nel mondo dello spettacolo, nel massimo rispetto per tutti quanti. Non ci vedo niente di male, credo che questa sia la società. Educo i miei figli così, non li ho visti mai sconvolti e i bambini crescono assolutamente bene. L’importante è che non si sconvolgano i genitori, tu spieghi un messaggio a tuo figlio se sei in grado di capirlo, altrimenti quello è il problema vero“.

A destare relativamente scalpore è stato invece il bacio del cantante a Fedez durante la serata finale della manifestazione. L’associazione Pro Vita & Famiglia aveva presentato un esposto al Tribunale di Imperia per atti osceni, ma il giudice ha archiviato l’inchiesta nell’aprile di quest’anno.

Proprio venerdì, nel corso di Viva Rai 2, Fiorello aveva detto che Amadeus gli aveva confidato di essere incerto sul fare Sanremo 2024. La rivelazione aveva fatto il giro del web, salvo poi arrivare la smentita da parte di Rai e dello stesso Amadeus. Nella giornata di ieri, Fiorello a Tv Talk ha spiegato che si trattava di uno scherzo, dato che Amadeus per motivi di lavoro il venerdì mattina non guarda mai Viva Rai 2.