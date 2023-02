Come hanno votato le Giurie di Sanremo 2023? Come si è arrivati alla vittoria di Marco Mengoni con “Due vite”, al quarto posto di Ultimo con “Alba” e all’assenza di Giorgia ed Elodie dalla Top Five? Se la vittoria di Marco Mengoni non è stata (quasi più) in discussione dopo la seconda serata, quando al termine di tutte e 28 le esibizioni la Sala Stampa lo aveva confermato in testa, è anche vero che la classifica ha riservato non poche sorprese. Marco Mengoni è stato primo per la Demoscopica e secondo per il televoto nella Terza Serata (col pubblico a casa che aveva messo al primo posto Ultimo), ma nella Serata Finale Mengoni era risultato primo per tutte e tre le giurie (Stampa, Demografica e Televoto). Il posizionamento finale è invece tutto frutto del Televoto.

Ma andiamo nel dettaglio, anche se dalle tabelle mancano i voti assegnati e di conseguenza non si possano apprezzare gli scarti. Le schede sono pubblicate sul sito ufficiale del Festival.

Sanremo 2023, come ha votato la Sala Stampa?

Partiamo dalla Sala Stampa, che si è espressa da sola nelle prime due serate, ha avuto un peso del 33% nella Serata delle Cover, lo stesso per che ha avuto nel voto per il vincitore una volta resa nota la Top Five. E’ stata esclusa, invece, dalla prima parte della serata Finale, votata solo dal Televoto.

Voti Sala Stampa Prima Serata

Marco Mengoni è stato il primo per tutte e tre le componenti della Stampa; le radio hanno preferito Elodie ai Coma_Cose al secondo posto, Ultimo è stato più apprezzato dalla Carta Stampata (4°) che dalle Radio (7°) e dal Web, che lo ha piazzato alla decima posizione. Tutte e tre le componenti sono state compatte nell’assegnare alla Oxa l’ultimo posto.

Voti Sala Stampa Seconda Serata

Nella seconda serata

Colapesce Dimartino e Madame si sono contesi la vittoria della serata: i primi sono stati premiati da Carta Stampata e Web, mentre le Radio hanno puntato subito su Madame. Tananai ha messo d’accordo (abbastanza) le tre componenti, risultando secondo per le Radio, terzo per la Carta Stampata e 4 per il web. Shari e Sethu si sono contesi l’ultimo posto, andato però a Sethu sin dalla prima Giuria che si è espressa.

Voti Sala Stampa Quarta Serata Cover e Duetti

Con la Quarta Serata torna a votare la Giuria della Sala Stampa, ma questa volta come corpo unico, quindi senza dettaglio delle sue tre componenti. In basso vediamo la classifica della Stampa, confrontata con quella di Serata e con quella Generale, risultante dai tutti i voti delle prime quattro serate. La Sala Stampa aveva premiato Giorgia, mettendo al secondo posto Mengoni e al 12esimo posto Ultimo; terza Elodie.

Per capire meglio il confronto con le altre giurie, riportiamo il confronto tra le tre classifiche. Giorgia era prima nella Serata Cover (con il duetto con Elisa) sia per la sala stampa che per la Demoscopica, mentre il Televoto l’ha piazzata quarta, preferendo Marco Mengoni (secondo per le altre due giurie), Ultimo (in coppia con Eros Ramazzotti) e Lazza. Veramente un soffio di differenza tra Mengoni e Ultimo al televoto della Quarta Serata. La vittoria, come si vede nella classifica di serata in alto, è andata a Mengoni, con Ultimo secondo e Lazza terzo.

Voti Sala Stampa Serata Finale – Top Five

Come detto, la Sala Stampa è intervenuta poi per la proclamazione del vincitore nella votazione a 5, con un peso del 33%. Mengoni si conferma primo per tutte e tre le giurie, come detto. La sala stampa però aveva messo sul podio Lazza e Tananai, con Mr. Rain al quarto e quinto Ultimo.

Sanremo 2023, come ha votato la Giuria Demoscopica?

La Giuria demoscopica si è espressa nella Terza Serata, al 50% col Televoto, nella Serata delle Cover con un peso del 33% e infine nelle votazioni della Top Five che hanno portato al vincitore. Vediamo come.

Voti Demoscopica Terza Serata

Voti Demoscopica Quarta Serata Cover e Duetti

Voti Demoscopica Serata Finale – Top Five

Sanremo 2023, chi ha premiato il televoto?

Il televoto è stato il protagonista della Prima parte della Serata Finale, ma ha potuto esprimersi anche – come visto – nella Terza serata, al 50% con la Demoscopica , nella Quarta per le Cover, e per il vincitore, con il voto per la Top Five.

Televoto Terza Serata

Televoto Quarta Serata Cover e Duetti

Televoto Serata Finale – Top Five