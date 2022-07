Lady Gaga e Britney Spears, non appena si sente il loro nome e le si accosta al Festival di Sanremo si stappano subito bottiglie di spumante sul web. Fermi tutti! Come mai da ore su Twitter e in giro per il web si parla a gran voce di queste star? Qui, prima di tutto, c’è da fare un po’ di cronaca su cosa sta succedendo, e dunque, per coloro che ancora non sanno il perché dell’hype improvvisamente balzato in aria, vi spieghiamo.

Accade che il sito Coming Soon lancia l’indiscrezione bomba secondo cui, il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023 Amadeus, avrebbe in serbo non uno bensì due assi nella manica per il suo terzo Festival consecutivo e sarebbe legato proprio ai nomi delle due popstar.

Per Stefani Germanotta in arte Lady Gaga non è certamente una novità l’essere citata tra le ospiti più attese a calcare il palco del Teatro Ariston.

Fin da quando il suo successo è esploso a livello globale (parliamo del 2008/09), puntuale come il natale è stata sempre annoverata fra i piatti forti del menù internazionale di Sanremo. Tra il tentare e il non tentare, altrettanto puntualmente sono arrivati i due di picche ai fan dell’artista, mai persi d’animo nello sperare per gli anni successivi.

Così siamo arrivati all’11 luglio 2022 e, per via del rumor rinnovato, i fan di Gaga hanno ricominciato a scalpitare all’impazzata “pregando” per la realizzazione di quella che è diventata realmente un’impresa. Ricordiamo che Lady Gaga è stata ospite due volte fisicamente in uno studio televisivo in italia: la prima volta nell’aprile 2009 all’interno di Quelli che il calcio, dove portò il successo Poker Face; la seconda fortunata occasione solo pochi mesi fa, il 14 novembre 2021 a Che tempo che fa per sponsorizzare il film House of Gucci (puntata che venne vista da oltre 3 milioni e 600mila spettatori).

Britney Spears ha recentemente realizzato il suo sogno, sposare il suo uomo Sam Ashgari, il tutto dopo una vicenda molto delicata e particolarmente tosta per la cantante, ora fuori dalla tutela legale paterna che le costò pesantissime limitazioni alla sua libertà.

Venne al Festival di Sanremo nel 2002, Pippo Baudo la accolse alla finale di 20 anni fa sia per presentare Crossroads, il film di cui è protagonista, sia per esibirsi con il singolo I’m not a girl, not yet a woman. Il giorno dopo tornò sullo stesso palco, ma a Domenica IN, condotta allora da Carlo Conti.

Sempre il sito Coming Soon aggiunge che lo staff di Britney Spears sarebbe in contatto con l’organizzazione del Festival di Sanremo e che la trattativa sarebbe in corso.

Alla presunta presenza di Gaga e Spears si infila un appello impossibile da non tener conto dato l’effetto virale delle ultime ore. Si tratta di un appello lanciato da molti utenti twitter che vorrebbero rivedere Paola e Chiara all’Ariston di Sanremo, magari da appuntare nel taccuino degli ospiti italiani. La comparsa a sorpresa al concerto di Max Pezzali e raccontata su Soundsblog dal nostro Alberto Graziola, è stato l’assist per la richiesta al direttore artistico di Sanremo. E se l’Ariston è stato anche il tempio di reunion prestigiose, da Al Bano e Romina Power ai Ricchi e Poveri, perché non farci un pensierino?

Aspettiamo un prossimo imminente annuncio di Amadeus al Tg1?