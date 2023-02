Sanremo 2023 con la serata dei duetti e delle cover ha sempre delle cose particolari da offrire, nel bene e nel male, anzi nell’eccellenza e nell’orrore. La Quarta Serata del 73esimo Festival della Canzone Italiana (qui il live), con 28 artisti in gara e una quantità incalcolabile di ospiti, non può che portare al pubblico ‘stranezze’, momenti di poesia e di impegno e anche vette cringe. E allora vediamo cosa succede .

Arisa cerca di far cantare Coletta

Nel corso dell’esibizione su Destinazione Paradiso, Arisa si avvicina al direttore Coletta e cerca di farlo cantare. Ci sarebbe ancora una gara in corso. E Coletta resta il Direttore dell’Intrattenimento Prime Time.

I MIEI NUOVI 10 SECONDI PREFERITI DELLA VITA.#Sanremo2023 Coletta arte maestria sapienza sacrificio pic.twitter.com/AkeGscrqID — Jonathan✌🏻 (@jonathanzacconi) February 10, 2023

Ovazione per Peppe Vessicchio

Peppe Vessicchio appare accanto ad Enrico Melozzi per dirigere, a sorpresa, Gianluca Grignani e Arisa in Destinazione Paradiso. Ovazione per il maestro al Teatro Ariston.

Salmo rimborsa il microfono rotto la Prima Serata

Dopo le polemiche per essersi tuffato in piscina con il microfono nel corso della prima serata nell’esibizione sulla Costa Smeralda, Saldo arriva sul palco con un microfono ‘nuovo’. Infiocchettato.

Amadeus duetta con Chiara Francini

Gli autori hanno scritto una canzone per ripercorrere il modo in cui è iniziato il sodalizio tra Chiara Francini, dalla prima telefonata all’Ariston con Gianni Morandi. Il miglior arrangiamento del Festival e anche la migliore regia espressa su questo momento/gag/duetto che poi non finisce con un nero, ma che senza soluzione di continuità arriva all’annuncio successivo. Insomma, dopo aver ballato con Fiorello, ora Amadeus canta con la Francini.

Elodie ruba la borsa a Serena Bortone

Nel mezzo della sua esibizione su American Woman, con Big Mama, Elodie va in prima fila a rubare la borsa a Serena Bortone. Un ‘remake’ di Piero Pelù che ‘scippa borse’ alle signore in platea, che ha ripetuto le gesta sul Suzuki Stage nella prima serata di questo Sanremo 2023 (che potete recuperare su RaiPlay).

Il cult della settimana https://t.co/Pcpr7hSKWt — Domenico Marocchi (@domenicomarock) February 10, 2023

La borsa è stata poi recuperata, come ci tiene a far sapere Serena Bortone sui social. Sempre più regina del Festival.

Rassicuro i custodi della legalità: la borsa è rientrata celermente in mio possesso. Per l’arte, la musica e il fantasanremo si fa questo ed altro!#Sanremo2023 @Elodiedipa #recuperata pic.twitter.com/cz6l1v6e1s — serena bortone (@serenabortone) February 10, 2023

Eros Ramazzotti dimentica le parole della sua canzone

Nel medley di suoi successi cantato con Ultimo, Eros Ramazzotti non prende l’attacco e invece di cantare dice di non ricordarsi le parole: una situazione che rende il duetto più vicino a un featuring da concerto live che da serata sanremese.

NON RAMAZZOTTI CHE DIMENTICA LA SUA STESSA CANZONE STO CREPANDO#sanremo2023

pic.twitter.com/noPhr1FWxM — giuls🌙🌠 (@dreamingtom_) February 10, 2023

Sanremo 2023, Michele Zarrillo richiama alla democrazia

Dobbiamo indignarci e vver paura quando i nostri diritti e la nostra libertà non vengono rispettate”

Così Michele Zarrillo ha chiuso la sua esibizione in duetto con Will che ha (coraggiosamente?) portato come Cover “Cinque Giorni”, cavallo di battaglia dell’ospite. Un richiamo a rimettere in ordine le priorità dell’indignazione, che durante il Festival si concentra sulle piccolezze e tende a dimenticare le cose importanti del vivere civile. E anche magari a rispondere a qualche esponente politico che commenta Sanremo invece di occuparsi delle cose serie. Per quanto i ‘messaggi politici’ siano banditi dal Festival, il richiamo di Zarrillo è di generale buonsenso.