Piero Pelù a Sanremo ‘scippa borse’: ormai è un format quello che il leader dei Litfiba si diverte a fare al Festival. Una strizzata d’occhio al mondo social, che non ha dimenticato quella sua passeggiata tra il pubblico dell’Ariston a Sanremo 2020, anzi quella corsa entusiasta che si concluse con lo ‘scippo’ di una borsetta luccicante a una signora della platea. Un momento rimasto nella storia di quella edizione, che sarebbe poi rimasta negli annali come l’ultima ‘prima della Pandemia’, prima che tutto cambiasse.

Piero Pelù è dunque tornato al Festival questa volta come ospite del Suzuki Stage, il palco esterno allestito in Piazza Colombo per la gioia del pubblico che non è entrato all’Ariston e soprattutto dello sponsor. Accompagnato da Amadeus sul Green Carpet, ha raggiuto il palcoscenico e ha cantato Gigante, il brano portato in gara al Festival di Sanremo 2020 e dedicata al nipotino. Pelù si diverte, cerca di coinvolgere il pubblico che sfida il fretto della notte sanremese, porta in scena tutta quell’energia che dentro al teatro non sembra esserci, con una gara che non riesce mai a ingranare, spezzata continuamente da un intrattenimento che finisce per fare la parte del leone, lasciando la gara in secondo piano. Pelù invece si conferma animale da palcoscenico, preferendo lo spettacolo alla ‘precisione vocale’, per dir così. E fare spettacolo, non deludere il pubblico, passa anche per il ripetere una ‘gag’ improvvisata due anni fa, ma diventata ‘meme’ sui social e tra i momenti più visti di quella edizione.

C’è spazio anche per un messaggio di Pace, passato attraverso una bandiera arcobaleno attaccata all’asta del microfono e sventolata con convinzione a favore di telecamera. Insomma, Pelù a Sanremo si diverte ormai a rubare borse al pubblico, gigioneggiando con i social. Ma ad averne gente da live come lui fuori e dentro l’Ariston.