Vedere le cinque serate di Sanremo 2023 da privati cittadini seduti nella platea del Teatro Ariston costerà 1290 euro. Assistere al Festival seduti in galleria, invece, costerà un po’ più della metà, ossia 672 euro. I prezzi sono stati comunicati oggi dalla Rai, a poco meno di un mese dalla kermesse che avrà inizio precisamente martedì 7 febbraio e sono in linea con quelli dello scorso anno, quando l’Ariston fu nuovamente aperto al pubblico, dopo lo stop di Sanremo 2021 causa pandemia.

Lunedì prossimo, 16 gennaio 2023, dalle ore 9 alle ore 14, saranno aperte le richieste di prenotazione per gli abbonamenti a pagamento di platea e galleria delle cinque serate del 73° Festival della Canzone Italiana di Sanremo. La richiesta di prenotazione degli abbonamenti privati (per un massimo di 2 a richiedente) si potrà effettuare soltanto on-line e comunque l’invio della richiesta non garantirà l’acquisto degli abbonamenti, che sarà confermato successivamente via e-mail. Aperte le richieste di prenotazione anche per i biglietti singoli a titolo gratuito esclusivamente per i disabili motori.

Ricordiamo che da quest’anno, salvo peggioramenti ad oggi non all’orizzonte, non vive più l’obbligo di indossare la mascherina né tantomeno di essere in possesso del green pass per il pubblico presente all’interno dell’Ariston.

Intanto, mentre si avvicina l’annuncio delle due co-conduttrici che mancano all’appello (quelle già note sono Chiara Ferragni, per due serate, e Francesca Fagnani), iniziano a circolare indiscrezioni sulla possibilità che Amadeus nel corso di Sanremo 2023 sensibilizzi su quanto sta accadendo in Iran, dove la repressione violenta delle proteste dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta mentre era sotto la custodia dalla polizia morale per non aver indossato correttamente lo hijab, ha portato all’uccisione di diversi giovani.. L’Adnkronos, tuttavia, fa sapere che l’ipotesi della presenza dell’attrice Maya Sansa, di padre iraniano e madre italiana, e dell’influencer Giulia Salemi, di madre iraniana e padre italiano, vengono smentite dall’entourage festivaliero.