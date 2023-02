Cosa farà Alessandro Siani a Sanremo 2023?

Alessandro Siani è uno degli ospiti di Sanremo 2023: non è stato (ancora?) annunciato con una incursione di Amadeus al Tg1 o a Viva Rai 2, ma è lo stesso attore napoletano a confermare le indiscrezioni pubblicate qualche giorno fa dall’ADNKronos con un’intervista rilasciata a Fulvia Caprara de La Stampa. Non è chiaro in quale delle cinque Serate del Festival di Sanremo 2023 Siani sarà presente, ma si sa cosa farà: intanto presentare il suo nuovo film, Tramite amicizia, nelle sale del 14 febbraio e, per unire l’utile al dilettevole, esibirsi in un monologo comico – ma conoscendolo con un finale da risveglio delle coscienze – dedicato appunto all’amicizia.

“Parlerò di amicizia, di isolamento, cercando di trovare una chiave comica, ma puntando a ragionare su qualcosa, anche se solo per un attimo”

ha detto il comico al quotidiano torinese. Sarà un ritorno ‘sotto osservazione’ per l’attore e regista napoletano dopo l’incidente di percorso di qualche anno fa, quando una battuta rivolta a un ragazzino in platea gli attirò accuse di body shaming. Siani è tornato a parlarne:

“Zalone è stato criticato per ché fece la favoletta sulla Calabria, a Pio e Amedeo è successo perché parlarono di emigrati, Fiorello per una battuta sulla magrezza. Critiche e proteste sono quasi una routine. Ho notato che adesso i comici possono parlare di meno, mentre sui social tutti possono dire tutto. […] Carlo Verdone ha detto che il politicamente corretto ha ucciso la comicità: io voglio essere ottimista e pensare che, magari, si possano creare invece nuove opportunità”.

Le altre volte di Siani a Sanremo

Come ricordato, non è la prima volta di Alessandro Siani a Sanremo. La prima risale al 2012, nel secondo Sanremo di Gianni Morandi: fu il suo debutto al Festival e segnò la sua consacrazione come attore sul piano nazionale, grazie anche a un monologo che si concluse con una riflessione sul rapporto tra Nord e Sud, su chi li vuole divisi, dimenticando che siamo tutti “sulla stessa barca”.

Tre anni dopo, a Sanremo 2015, Alessandro Siani arrivò su invito del conduttore e direttore artistico Carlo Conti, ma non ebbe ‘stessa fortuna’: una battuta dal sapore politicamente scorretto (involontaria, ma per questo ancor più rilevante) rivolta a un bambino non proprio filiforme in prima fila. Scoppiarono polemiche, ci furono anche le scuse ma neanche l’omaggio a Pino Daniele, scomparso un mese prima, bastò a placare la tempesta. Siani torna al Festival di Sanremo sulla scia di quella tempesta.