Registrare è un rischio. Registrare nella settimana di Sanremo, se sei un programma che si occupa di tv, lo è ancora di più. Anzi, più che un rischio, è un autogol tutt’altro che imprevedibile. E’ successo a Tv Talk che, come al solito, confeziona la sua puntata il venerdì pomeriggio, ventiquattr’ore prima della messa in onda.

Farlo durante il Festival, di fatto, vuol dire bucare completamente la serata del venerdì, ignorata sia sul fronte dell’analisi degli ascolti che dei contenuti. E così ecco servizi e commenti su Fiorello, Checco Zalone e sulle co-conduttrici, con lo stop tuttavia fissato a Drusilla Foer. La ‘povera’ Maria Chiara Giannetta è come se non fosse mai esistita, nonostante la più che ottima performance all’Ariston.

Ma il vero scivolone lo ha messo in evidenza, inevitabilmente, il caso Morandi. Il duetto con Lorenzo Jovanotti ufficializzato poche ore prima del live, con quest’ultimo che poi si è trasformato in super-ospite di Amadeus, ha scatenato i giornalisti in conferenza stampa, pronti a evidenziare una disparità di trattamento rispetto agli altri artisti in gara.

Domande ed osservazioni che hanno fatto perdere le staffe ad Amadeus e che sarebbero state certamente riprese da Tv Talk qualora fosse stato in diretta (come accadeva fino a qualche tempo fa nella settimana sanremese), soprattutto perché tra gli interventi poteva vantare proprio quello di Gianni Morandi.

Il risultato, al contrario, è stato quello di un momento di puro anacronismo, con la netta sensazione di trovarsi di fronte ad un telegiornale che comunicava notizie del giorno prima, senza però che il pubblico fosse avvisato di ciò.

Come se non bastasse, lo stesso Morandi è riapparso poco dopo a Italia Sì, stavolta in diretta, per affrontare la questione e, se possibile, archiviarla: “Jovanotti è autore della canzone e ho pensato a lui come ospite. Credo che abbia avuto l’invito anche da Amadeus di aggiungere qualcosa. La Rai, Amadeus e l’organizzazione avevano piacere che facesse qualcosa, ma non ho seguito la polemica”.