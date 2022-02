Sanremo 2022, Morgan: “Prima di morire curerò un’edizione del Festival come direttore artistico”

Morgan, reduce dall’esperienza come concorrente dell’ultima edizione di ‘Ballando con le stelle’, nelle scorse ore, si è calato negli inediti panni di telespettatore del ‘Festival di Sanremo 2022‘. Il cantautore, che manca dal palco del teatro Ariston dal non troppo lontano 2020 segnato dalla lite con Bugo, sul proprio account Instagram, ha espresso un desiderio legato alla kermesse festivaliera:

mi dicono che morgan l’ha superata dalla regia #Sanremo2022 pic.twitter.com/xBQ5kpQVhU — leti vs il blocco del lettore (@arianagrimmie) February 1, 2022

Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria.

L’ex leader dei Bluvertigo aveva promesso una diretta su Instagram ai propri followers per commentare le canzoni in gara. Peccato, però, che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Al popolo di Twitter, però, non sono sfuggiti i commenti su ‘Domenica’, la canzone portata a ‘Sanremo 2022’ da Achille Lauro e l’Harlem Gospel Choir. Ecco le parole dell’ex giudice di ‘X Factor’:

Elegante Achille Lauro, il pezzo non assomiglia a Rolls Royce, questa canzone è veramente bella!

Il cantante si è anche lamentato duramente perché alcuni suoi post sarebbero stati rimossi perché, in qualche modo, avrebbero violato le linee guida della community (“Cani! Mi girano i coglixxi pesantemente, mi hanno bannato, chi l’ha fatto?!”).