Sanremo 2022: le pagelle di Giovanni Ciacci della seconda serata

Seconda serata da poche ore terminata del Festival della canzone italiana di Sanremo 2022 e seconda serie di pagelle di Giovanni Ciacci assegnate agli artisti saliti sul palco del teatro Ariston ieri sera. E’ tempo dunque di aprire il registro e di andare a leggere i voti assegnati dal buon Giovanni Ciacci ai protagonisti della seconda puntata di questo Sanremo 2022.

Amadeus

Voto 10

Bella la giacca in velluto bordeaux. Stasera taglio del collo perfetto, luminosa e brillante .

Lorena Cesarini

Primo abito

Voto 0

Vestito veramente non azzeccato, colore sbagliato , capelli acconciati male , trucco banale. Peccato con quel corpo e quella classe si poteva fare tanto. Gioiello messo lì a caso …

Secondo abito

Voto 0

Non pervenuto.

Terzo abito

Voto 2

Indossato anche da Valeria Marini. Abito visto e rivisto.

Checco Zalone

Voto 5

Poteva anche impegnarsi di più. Collo alto nero e giacca velluto nero basic.

Laura Pausini

Voto 10

Evviva Laura, sempre! Lei rappresenta il nostro Made in Italy nel mondo. Trucco perfetto, capelli impeccabili . Abito super elegante.

Sangiovanni

Voto 9

Toni del rosa perfetti, perfetti per recitare in Peppa pig! Bello lo smalto glitter argento .

Giovanni Truppi

Voto N.C.

Pensava di suonare la chitarra ai tavoli dei bar di Mergellina ? Orrore, doppio orrore …ma perché? Sciatto non vuol dire alternativo impegnato.

P.S. Almeno la canotta poteva essere Dolce e Gabbana, che povertà !!!

Le Vibrazioni

Voto 6 (politico)

Le Vibrazioni vestiti da “Le vibrazioni”.

Emma

Voto 9

Una bomba sexy. Spacco da farfallina coperta con calze di nonna papera ma super sexy. Brava !

Matteo Romano

Voto 6

Carino, elegante, un po’ Gianfilippo D’Inghilterra va alla caccia.

Iva Zanicchi

Voto 7

Iva Zanicchi vestita da Iva Zanicchi. Evviva l’aquila di Ligonchio che vola sempre in alto. Non avrei messo il maglioncino collo alto, poteva osare tanto di più.

Ditonellapiaga

Voto 7

Carino il maxi smoking, moderno come moderna è lei.

Rettore

Voto 2

Un mix tra un Pierrot anni ottanta, Jacky la bambola assassina e un Cugino di campagna.

Elisa

Voto 1

Abito perfetto per pulire il palco dell’Ariston. Brutte le scarpe da Ali Babà e detesto la nuova moda del trucco con righe bianche nel volto come strisce stradali. Orribili. Ma perché non ha indossato un tacco ? Avrebbe cambiato tutto un semplice tacco 12.

Fabrizio Moro

Voto 9

L’uomo che non deve chiedere mai. Sexy e tenebroso, elegante e divertenti le scarpe in strass bere.

Tananai

Voto 3

Sembra una divisa del partito Comunista cinese negli anni 60.

Irama

Voto 3

Spiderman ha sbagliato mira e colpito il cantante!

Aka7even

Voto 3

Vestito da involucro della Fruitella.

Highsnob e Hu

Voto 2

Adam family style.

Orietta Berti

Voto 9

Più che ispirata a Via con vento, come da lei dichiarato, sembrava la zia vedova allegra sul Titanic Molly Brown. Amo queste carnevalate che su di lei diventano Pulp, ma sempre carnevalate sono.

Appuntamento a domani per le pagelle di Giovanni Ciacci della terza serata di Sanremo 2022.