Sanremo 2022: le pagelle di Giovanni Ciacci della prima serata

Partenza ieri sera per l’edizione numero 72 del Festival della canzone italiana che anche questa volta, come per altro tutte le altre 71, è ospitato dalla cittadina ligure in provincia di Imperia, Sanremo. Qui su TvBlog si rinnova una rubrica storica abbinata proprio a questa manifestazione che, a ragione, in molti definiscono il vero Carnevale italiano. E come ogni Carnevale che si rispetti i costumi e le maschere la fanno da padrone (con un “ospite” di nome canzone) e per giudicare i look e dintorni dei protagonisti di queste cinque serate televisive di Sanremo 2022 ospitiamo sulle nostre colonne Giovanni Ciacci. Il celebre costumista ed opinionista della nostra tv ogni giorno assegnerà un voto da zero a dieci al look dei protagonisti della più celebre rassegna canora italiana.

E’ tempo ora di assegnare i voti ai protagonisti della prima serata di Sanremo 2022, ecco i giudizi di Giovanni Ciacci:

Amadeus

Voto 7

Gessato con strass d’ordinanza sanremesi, giacca difettosa sul collo, troppo difettosa. Il papillon non dello stesso tessuto del reverse della giacca … peccato. Ma perché le coriste sono vestite da spose stile il mio grasso grosso matrimonio greco ?

Ornella Muti

Primo abito

Voto 10

Meravigliosa, abito perfetto per un corpo perfetto, con quel corpo e quel viso straordinario avrei osato di più, ma perché ha lasciato Armani per Balestra ?

Secondo abito

Voto 8

Fisico da Dea greca, bellezza mediterranea, abito indossato con una pudicizia tipica della bellissima Ornella. L’abito però non pervenuto. Voto 8 a lei alla sua eterna bellezza.

Fiorello

Voto 8

Sempre un gran figo. Smoking alla Fiorello senza cravatta, capelli cortissimi da copiare.

Achille Lauro

Voto 0

L’abito non c’era, le scarpe nemmeno, risolto problema abito “Sanremi”. Fisico non definito.

Yuman

Voto 2

Abito over size orribile. Abito adatto per un circo in lutto.

Noemi

Voto 9 +

Bellissimo abito, trucco e capelli perfetti, tutto amalgamato perfettamente in palette colori .

Gianni Morandi

Voto 4

Orrenda giacchetta, sembrava uscita dalla scena dei vecchietti al parco di Aldo, Giovanni e Giacomo. Canzone bellissima da 10 ma siamo qui per i look e non per le canzoni.

La Rappresentante di Lista

Voto 2 (Uno a testa)

Sembrano usciti da Kiss me Licia, look ispirato alla cugina povera di Paris Hilton.

Michele Bravi

Voto 6

Giacca originale nel gotico, maglia sotto giacca particolare, look uscito da un film di Tim Burton. Peccato per i capelli come Fiordaliso nel 1997.

Massimo Ranieri

Voto 7

Il bottone color oro sullo smoking da vero re di Napoli lo vedevo solo ai matrimoni alla Sonrisa.

Mahmood e Blanco

Voto 9

Batman e Robin non coordinati, ognuno con uno stile proprio. Ho amato gli orecchini di Elsa di Frozen su Mahmood .

Ana Mena

Voto 8

Amo la versione hot di Cappuccetto rosso spagnola.

Rkomi

Voto 3

Sembra che sia arrivato all’Ariston in moto dal Mugello.

Dargen D’Amico

Voto 7

Mi piace questo completo da Barbapapà.

Giusy Ferreri

Voto 5

Abito carino,nulla di che …ma carino. Senza infamia e senza lode.

Matteo Berrettini

Voto 10

10 , 10, 10, 10,10,10,10,10,10,10 …voto 100. Bello, elegante, vestito bene, impeccabile!

Maneskin

Voto 40 (10 a testa)

Elegantissimi, sembrano usciti da Vogue America.

A domani per i voti sui protagonisti della seconda serata di Sanremo 2022.