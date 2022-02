La carabiniera Martina Pigliapoco sarà una delle presenze attese sul palco dell’Ariston nella terza serata del Festival di Sanremo 2022 che TvBlog seguirà in diretta con il liveblogging e gli eventi che si succederanno. L’annuncio dell’approdo della carabiniera è giunto dalla vivavoce di Claudio Fasulo (vicedirettore di Rai 1) durante la quarta conferenza stampa di stamani.

La storia di Martina Pigliapoco è esemplare, si riferisce ad un episodio drammatico accaduto lo scorso ottobre 2021, una vicenda che – grazie alla tempra e al coraggio – fortunatamente è andata a buon fine. Da poco 26enne, la carabiniera è riuscita a salvare una donna che minacciava di buttarsi da un ponte tibetano.

Facciamo un salto di 4 mesi esatti, il 4 ottobre 2021 alla Stazione dei Carabinieri di San Vito di Cadore (provincia di Belluno) giunge una telefonata urgente: a Perarolo c’è una donna che ha oltrepassato una ringhiera, scavalcandola, minacciando di gettarsi nel vuoto perché in crisi economica. Martina si è reca sul posto per cercare di capire il da farsi ed evitare il peggio. Tra le due inizia un dialogo molto lungo, la carabiniera prova a calmare la donna sedendosi su quello stesso ponte, ma a distanza.

Di quella conversazione si contarono oltre 3 ore di durata, Martina riesce a compiere un gesto eroico: fa leva sul suo bisogno di pensare all’amore per i figli, la carabiniera quasi sveste i suoi panni per vestire quelli di Martina come persona e riesce a salvare la donna.

A Fanpage raccontò il fatto, dalle sue parole emerge tutta la tensione dell’accaduto:

Lei spontaneamente ha fatto una telefonata a un suo familiare. Chiuso il telefono è scoppiata a piangere e sono riuscita a fare dei passi verso di lei, finché non le sono arrivata accanto. Le ho preso la mano e l’ho aiutata ad arrampicarsi sul lato sicuro del ponte, all’interno del parapetto.

Quella giornata, quel gesto, porta oggi una medaglia in più per la carabiniera Martina Pigliapoco, insignita del titolo di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “per il coraggio e la sensibilità dimostrate nell’esercizio delle sue funzioni”.

Una storia che stasera sarà raccontata davanti alla platea del Teatro Ariston di Sanremo.