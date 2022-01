Inizia a schiarirsi il “mistero” sulle scalette del Festival di Sanremo 2022 che comincerà martedì 1 febbraio alle 20.40 su Rai1. Poche ore fa Amadeus al Tg1 ha annunciato la suddivisione dei cantanti nelle prime due serate, mentre ora sappiamo anche quando si esibirà il superospite più atteso, Checco Zalone.

Alla prima partecipazione al Festival della canzone italiana, il comico originario di Capurso salirà sul palco del Teatro Ariston nella serata del mercoledì, ovvero la seconda. Amadeus ha dichiarato di aver fatto le prove con lui nella puntata odierna di Che tempo che fa.

L’agenzia Adnkronos a questo aggiunge che l’artista diventato famoso con Zelig si esibirà anche con un brano ispirato all’attualità, ovviamente dai toni ironici.

Zalone, che dalla tv è approdato al cinema con ottimi risultati di incassi, è noto anche per i suoi pezzi demenziali che peraltro diventano a volte dei tormentoni. Nel 2006 spopolò la sua Siamo una squadra fortissimi, incentrata sull’avventura della Nazionale italiana di calcio ai Mondiali di Germania 2006 (poi vinti) e che venne reinterpretata anche da artisti come Laura Pausini, mentre l’uscita del suo ultimo film Tolo Tolo fu preceduta da Immigrato, che tuttavia generò alcune polemiche.

Lo scorso anno invece il comico pugliese è diventato virale con La Vacinada, con un video ambientato nel Salento nel quale l’attore compariva al fianco dell’attrice premio Oscar Helen Mirren, che vive in questa zona della Puglia. La canzone aveva come tema il vaccino contro il Covid-19.

Annunciato come primo superospite della kermesse canora, il comico e Amadeus erano stati per l’occasione protagonisti di una clip in cui il primo aveva detto al conduttore che dopo la sua ospitata quest’ultimo non avrebbe più lavorato, al massimo a Telelombardia. La citazione dell’emittente locale aveva fatto anche arrabbiare Fabio Ravazzani, direttore della rete, che non aveva preso bene la gag, che aveva dichiarato: