Sono passati esattamente due mesi dall’inizio del Festival di Sanremo 2022. Era il 1 febbraio quando i primi cantanti Big salivano sul palco del Teatro Ariston per presentare il loro inedito. La kermesse fu vinta da Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”, brano che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022. Ma, a distanza di due mesi, come si stanno comportando i brani e gli album degli artisti in gara Quanti di loro saranno ancora in classifica? Scopriamolo insieme, sia negli album che nei dischi….

Partiamo da singoli dove restano, sempre saldi al primo posto, Mahmood e Blanco con la loro Brividi. Dietro di loro, Sangiovanni con Farfalle. Terzo gradino per Tananai: arrivato ultimo al Festival di Sanremo 2022, ha ottenuto non solo il riscontro con “Sess0 occasionale” ma anche con “Baby Goddamn”, inedito di un anno fa, risalito fino al terzo gradino. Doppio successo per lui. Alla numero 4 “Dove si balla” di Dargen D’Amico, seguito da La Rappresentante di Lista con il tormentone “Ciao ciao”. Molto bene anche Irama alla 7 con “Ovunque sarai”. Chiude dal top ten Rkomi con la sua “Insuperabile”.

Ecco alla 14 “Sess0 occasionale” di Tananai mentre alla 20 Elisa con “O forse sei tu” (seconda classificata alla finale del Festival). Bene Matteo Romano con “Virale” (23esimo) mentre alla 36 il duetto Ditonellapiaga e Rettore con “Chimica”. Alla 39 “Domenica” di Achille Lauro, alla 47 (in salita) Emma con “Ogni volta è così”. Aka 7even si trova alla 53 con “Perfetta così” mentre Noemi si trova alla 61 con la sua “Ti amo non lo so dire”. Ultimo sprazzo di Sanremo 2022 con “Duecentomila ore” di Ana Mena alla 99.

Passiamo agli album post Sanremo 2022, partendo dal fatto che sono pochi i dischi effettivamente rilasciati dai cantanti in gara dopo la loro partecipazione.

Alla 3 ecco Rkomi con “Taxi Driver”, disco trionfatore del 2021 che vede anche l’aggiunta di “Insuperabile”. Alla 5 “Blu celeste” di Blanco, già uscito a fine anno scorso e già conclamato successo. Bene alla 6 Irama con “Il giorno in cui ho smesso di pensare”. Si trova alla 14 Elisa con “Back to the future/Ritorno al futuro” dopo il debutto al primo posto all’esordio.