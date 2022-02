Sanremo 2022: il bacio tra Amadeus e Stefano Coletta (video)

Nel corso della prima serata del ‘Festival di Sanremo 2022’, in onda, stasera martedì 1 febbraio 2022, Fiorello ha costretto Amadeus a baciare il direttore di Rai 1, Stefano Coletta. Il motivo? Spezzare un anatema lanciato, più o meno, un anno fa. Di fronte ad una platea vuota per le rigidissime norme anti-Covid-19, il presentatore e la sua fedele spalla hanno augurato ai loro successori di fare degli ascolti flop.

Amadeus e Fiorello, a distanza di dodici mesi, hanno ricalcato lo stesso palco (un po’ come accaduto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rieletto, a furor di Parlamento, per un secondo mandato). Per spezzare l’incantesimo, Fiore ha proposto l’estremo sacrificio:

Devi baciare il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, però c’è il Covid. Se non lo fai è la fine, débâcle, débâcle totale. Porta bene, sennò l’anatema… Vi do mascherine fatte apposta (con sopra presente un paio di finte labbra, ndb). Sennò va malissimo… Vi devono vedere tutti. Io direi che il bacio deve durare, affinché la sfiga compaia, 10 secondi. Vi faccio un po’ di tutorial.

Lo showman mostra all’amico la foto del Times Square Kiss. Per assicurarsi un ascolto stellare, i due protagonisti della manifestazione canora non si sottraggono al gesto: