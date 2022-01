Pochi minuti fa Amadeus sul suo account Instagram (che condivide con la moglie Giovanna Civitillo) ha pubblicato il secondo episodio di una serie, ambientata nell’hotel Globo di Sanremo, che ha inaugurato ieri e che ha come protagonista occulto Fiorello.

La trama di questa curiosa fiction è in realtà iniziata lunedì scorso quando il direttore artistico del Festival di Sanremo in diretta su Rtl 102.5 ha risposto così quando gli è stata chiesto un aggiornamento sulla situazione che riguarda lo showman siciliano:

Non vorrei ripetermi: noi ci conosciamo da 35 anni, siamo come fratelli. Lui ormai non mi sopporta più. Io sono un marcatore stretto, mordo le caviglie, vediamo che succede. Lui è imprevedibile. Io ho prenotato la camera qui di fronte la mia, in questo momento è vuota. Speriamo che venga qualcuno ad aprire la porta.

Un lancio perfetto per la sitcom iniziata ieri su Instagram e che è continuata oggi. E che domani sera potrebbe arrivare all’epilogo che ormai appare scontato, in occasione della già annunciata ospitata di Amadeus a Che tempo che fa di Fabio Fazio. A meno che non arrivi il colpo di scena e nel talk di Rai3 venga sciolto il nodo Marco Mengoni, che settimane fa veniva dato, con un certo grado di sicurezza, come ospite fisso della kermesse canora al via martedì prossimo.

Domenica a #CTCF da @fabfazio ci sarà il conduttore e direttore artistico di @SanremoRai, Amadeus, con un nuovo annuncio su #Sanremo2022 😉 Siete curiosi? 👀

Allora vi aspettiamo, come ogni domenica, dalle 20.00 su @RaiTre 📺 pic.twitter.com/EIMIBhRyEP — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 28, 2022

Lunedì mattina sarà la volta della prima conferenza stampa da Sanremo, alle ore 11.30. Nei giorni successivi l’appuntamento con i giornalisti presenti al Casinò sarà invece a mezzogiorno, fino a domenica, per i commenti finali.

E intanto inizia a concretizzarsi il rischio che l’elezione del Presidente della Repubblica possa in qualche modo disturbare la regolare messa in onda del Festival di Sanremo. Infatti, nel caso in cui la fumata bianca arrivasse soltanto nella giornata di martedì, non è da escludere che la programmazione di Rai1 subisca variazioni, comportando magari uno slittamento (o una interruzione) della diretta dal teatro Ariston.