Sanremo 2021, la gaffe di Orietta Berti su Ermal Meta e Maneskin diventa virale su Twitter (video)

Orietta Berti è la regina assoluta della settantunesima edizione del ‘Festival di Sanremo 2021’. Tornata sul palco dell’Ariston, dopo ventinove anni, la raffinata interprete emiliana ha tenuto testa, per interpretazione, voce alle nuove generazioni.

Nelle scorse ore, su Twitter, un video, che la vede protagonista assoluta di un’intervista, rilasciata al portale Lerane.net, è diventato virale sui social. La cantante, infatti, ha manifestato l’intenzione di duettare in futuro con due Big di questa kermesse canora ovvero Ermal Meta e Maneskin oltre alla rivelazione Madame commettendo una piccola gaffe.

“Mi piacerebbe fare un duetto con Madame come con Ermal Metal e i Naziskin”

In realtà, la Berti si riferiva al cantante albanese, primo nella classifica demoscopica (con ‘Un milione di cose da dirti’) e quella dell’orchestra (per la cover di ‘Caruso’) e alla band, vincitrice di qualche edizione fa di ‘X Factor’, formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio.

Oggi, in collegamento con ‘La vita in diretta’, la Berti (in gara con ‘Quando ti sei innamorato’) e Meta si sono scambiati reciproci messaggi di stima professionale e affetto umano:

Orietta Berti: “Volevo ringraziare Ermal Meta perché è stato gentilissimo nei miei confronti. Prima di arrivare qui mi ha difesa da certe persone che dicevano: ‘Meglio che la Berti stia a casa e guardi il Festival dal divano di casa’”.

Meta: “Tu hai cantato meglio di quasi tutti i cantanti in gara. E avresti molto da insegnare dal punto di vista canora. Come dico i giovani, hai spaccato”.