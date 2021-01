Come se non bastassero le polemiche sulla presenza del pubblico all’interno del teatro Ariston (con Amadeus che avrebbe pensato alle dimissioni da direttore artistico e conduttore), ecco che arriva quella sulle taglie dei reggiseno dei figuranti di Sanremo 2021. Avete letto bene!

Tutto parte dalla dichiarazione di Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale Ambientalista, Liberale. Ecco cosa ha detto:

Vergognosa la notizia che sui moduli per i figuranti a Sanremo venisse chiesta la taglia del reggiseno alle donne, pertanto chiediamo alla Rai di togliere tali richieste dai moduli, che ci riportano al sessismo degli anni 50. La televisione, e maggiormente quella pubblica come la Rai, dovrebbe contrastare ogni tipologia di discriminazione, è questo che ci aspettiamo e non che chieda la misura del reggiseno alle figuranti.

Neanche il tempo di rimbalzare sui social (dove sarebbe stata destinata a diventare evidentemente virale) e la notizia si sgonfia. L’agenzia Adnkronos, infatti, fa sapere “da fonti Rai“, che la notizia non è vera:

Il formulario cui fa riferimento la notizia circolata nelle ultime ore è del tutto estraneo al Festival e si riferisce ad un form di molti anni fa, che Rai sta cambiando, e che fa riferimento a ruoli (tra cui ballerini) per trasmissioni di varie tipologie ma non riguardanti la rassegna sanremese.

Una smentita (non ufficiale) che basterà ad evitare che ministri e politici vari prendano posizione sulla questione, così come stanno facendo in queste ore a proposito del tema dei figuranti in teatro per Sanremo 2021?

Chissà. In ogni caso – si fa per ridere – sappiate che chi dal 2 al 6 marzo avrà gli occhi puntati sul décolleté delle donne che siederanno all’Ariston (alla fine qualcuno ci sarà in sala!) lo farà solo per verificare la serietà della Rai.