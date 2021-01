Dopo lo stop al pubblico, anche di figuranti, arrivato poche ore fa con il tweet del ministro Dario Franceschini, Amadeus – a quanto si apprende – starebbe valutando la possibilità di lasciare il suo ruolo da direttore artistico e conduttore di Sanremo 2021. La questione Festival, non a caso, è uno dei nodi sul tavolo del cda in corso a Viale Mazzini. La decisione di Amadeus dovrebbe arrivare proprio in questi minuti.

Il Teatro Ariston di #Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro @robersperanza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile. — Dario Franceschini (@dariofrance) January 28, 2021

Amadeus ha sempre difeso l’idea di un Festival con il pubblico e la linea prevalsa finora era appunto quella di aprire la platea dell’Ariston a figuranti contrattualizzati. Ipotesi (per la quale la Rai si era già messa al lavoro) che non era stata esclusa dal ministro della Salute Roberto Speranza, come ha fatto invece oggi Franceschini.

Lucio Presta, manager di Amadeus, su Twitter stamattina ha commentato così la dichiarazione del ministro:

Governo caduto, ristori non approvati, recovery in alto mare, mancanza di vaccini, economia a pezzi e vedo ministri importanti, giornalisti importanti, parlare solo di Sanremo e figuranti. Ora capisco perché un grande Paese come il Ns é a rotoli. #Inadeguati