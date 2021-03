Quarta conferenza stampa per Sanremo 2021 oggi, giovedì 4 marzo, alle 12.00. Siamo al commento del secondo verdetto dell’Auditel per il Direttore Artistico Amadeus, per il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta, per il Vicedirettore di Rai1 Claudio Fasulo chiamati a commentare i dati Auditel della Seconda Serata. Attesa anche Vittoria Ceretti, modella co-conduttrice accanto ad Amadeus. E poi si vedrà chi raggiungerà il bancone della Sala Stampa.

Ma si guarda anche alla Terza Serata, quella delle Cover e dei Duetti, la prima che vedrà tutti e 26 i Big in gara sul palco.

“Una serata particolarlmente complicata, dall’arco temporale molto esteso” ha detto Fasulo nella conferenza stampa di ieri: si accettano scommesse sulla durata effettiva della puntata. Giusto per comparare le due edizioni (immaginiamo che se sugli ascolti non si possa fare un confronto con l’anno scorso, come detto ieri, sulle durate delle puntate sia invece ammesso) la Terza Serata di Sanremo 2020 terminò alle 2.05: non fu solo la finale a ‘sforare’ oltre le due come detto invece da Amadeus nella conferenza stampa del 2 marzo. Addirittura la Quarta – certo segnata dalla lite Bugo – Morgan – terminò alle 2.30, mentre la Finale terminò alle 2.37, con la proclamazione di Diodato vincitore fuori anche dalla 26esima ora di Auditel e una scaletta che segnava come ora di chiusura le 2.10.

Torniamo alla terza serata: ospiti annunciati finora i Negramaro con un omaggio a Lucio Dalla nel giorno del suo compleanno. E c’è poco altro da fare o dire, a parte il quadro di Achille Lauro con un ospite. E forse scopriremo chi.