Si commenta la Terza Serata di Sanremo 2021 nella conferenza stampa di oggi, venerdì 5 marzo, al via alle 12.00. Un nuovo appuntamento per fare il punto sugli ascolti (che però non sono importanti), per raccontare quel che è successo – o non successo – sul palco dell’Ariston nella serata dei Duetti e delle Cover.

Una serata terminata intorno alle 2.05, in linea con quello scorso anno, con la classifica però data fuori dalla registrazione dell’Auditel.

Attese le dichiarazioni del direttore di Rai 1 Stefano Coletta, del ViceDirettore e CapoProgetto di Sanremo 2021 Claudio Fasulo, del direttore artistico Amadeus e immaginiamo della co-conduttrice Barbara Palombelli. La serata si apre con la finale delle Nuove Proposte, che Amadeus condurrà con la Direttrice d’Orchestra Beatrice Venezi.

La serata vede poi i 26 Big esibirsi con i loro brani in gara, votati solo dalla Sala Stampa: al termine della serata Nuova Top Ten Generale con i voti di tutte le serate.

Ospite annunciato Mahmood, mentre Fiorello è l’ospite del quadro quotidiano di Achille Lauro. Immaginiamo pochi altri ospiti, visto che ci sono 26 esibizioni e la gara dei Giovani in access.