Nel corso della terza serata dedicata alle cover l’orchestra ha votato l’esibizione di Ermal Meta con la Napoli Mandolinian Orchestra in Caruso di Lucio Dalla come la migliore. Ecco la classifica della serata:

1. Ermal Meta

2. Orietta Berti

3. Extraliscio

4. Willie Peyote

5. Arisa

6. Maneskin

7. Annalisa

8 Max Gazze

9. La rappresentante di lista

10. Ghemon

11. Lo Stato Sociale

12. Gaia

13. Irama

14. Colapesce e Dimartino

15. Fulminacci

16. Malika Ayane

17. Noemi

18. Madame

19. Francesco Renga

20. Fasma

21. Francesca Michielin e Fedez

22. Aiello

23. Bugo

24. Gio Evan

25. Random

26. Coma Cose

Di seguito, la classifica generale dei primi dieci che somma la prima esibizione con l’inedito alla performance con la cover:

1. Ermal Meta

2. Annalisa

3 . Willie Peyote

4. Arisa

5. Irama

6. Lo Stato Sociale

7 . Malika Ayane

8. Extraliscio

9. Orietta Berti

10. Maneskin

Sanremo 2021 terza serata: anticipazioni

Ecco la scaletta della terza serata di ‘Sanremo 2021’ con l’ordine d’uscita dei cantanti e relative cover:

1° NOEMI con NEFFA “Prima di andare via”

2° FULMINACCI con VALERIO LUNDINI e ROY PACI “Penso positivo”

3° FRANCESCO RENGA con CASADILEGO “Una ragione in più”

4° EXTRALISCIO feat DAVIDE TOFFOLO con PETER PICHLER “Medley Rosamunda”

5° FASMA con NESLI “La fine”

6° BUGO feat PINGUINI TATTICI NUCLEARI “Un’avventura”

7° FRANCESCA MICHIELIN E FEDEZ – medley – “E allora felicità”

8° IRAMA “Cyrano”

9° MANESKIN con MANUEL AGNELLI “Amandoti”

10° RANDOM con THE KOLORS “Ragazzo fortunato”

11° WILLIE PEYOTE con SAMUELE BERSANI “Giudizi universali”

12° ORIETTA BERTI con LE DEVA “Io che amo solo te”

13° GIO EVAN con i cantanti di THE VOICE SENIOR “Gli anni”

14° GHEMON con I NERI PER CASO – medley – L’Essere infinito (L.E.I.)

15° LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con DONATELLA RETTORE “Splendido splendente”

16° ARISA con MICHELE BRAVI “Quando”

17° MADAME “Prisencolinensinainciusol”

18° ANNALISA con FEDERICO POGGIPOLLINI “La musica è finita”

19° LO STATO SOCIALE con FRANCESCO PANNOFINO Ed EMANUELA FANELLI “Non è per sempre”

20° GAIA con LOUS AND THE YAKUZA “Mi sono innamorato di te”

21° COLAPESCE DIMARTINO “Povera Patria”

22° COMA_COSE con ALBERTO RADIUS e MAMAKASS “Il mio canto libero”

23° MAX GAZZE’ con DANIELE SILVESTRI e la MAGICAL MISTERY BAND “Del mondo”

24° MALIKA AYANE “Insieme a te non ci sto più”

25° ERMAL META con NAPOLI MANDOLIN ORCHESTRA “Caruso”

26° AIELLO con VEGAS JONES “Gianna”

Amadeus e Fiorello, stasera, giovedì 4 marzo, andrà in onda, a partire dalle 20:50, la terza serata del Festival di Sanremo 2021, dedicata alle cover e ai duetti. I due mattatori della kermesse canora saranno affiancati, sul palco dell’Ariston, da Vittoria Ceretti. Confermata la presenza di Achille Lauro (con i suoi quadri in cui potrebbero comparire anche la cantante Emma e l’attrice Monica Guerritore), Zlatan Ibrahimovic.

Nella serata delle Cover, i Campioni verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti durante la serata e quelle ottenute dalle canzoni/Artisti in competizione nella sezione Campioni nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle suddette 26 canzoni/Artisti nella sezione Campioni.

Sanremo 2021, terza serata, gli ospiti

Gli ospiti della terza serata di Sanremo 2021, sono i Negramaro con un medley su Lucio Dalla (nel giorno dell’anniversario della sua nascita e di ‘4 marzo 1943’) ad apertura dello show. Previsto anche l’arrivo dell’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, che dovrebbe cantare con Ibrahimovic, ‘Io vagabondo’ dei Nomadi; ci sarà anche Donato Grande, giovane asso di powerchair football, che scambierà alcuni palleggi con Ibra e racconterà la sua storia. Ed ancora, Valeria Fabrizi, reduce dal successo di ‘Che Dio Ci aiuti 6’, la fiction sbanca Auditel di Rai1. Ed, infine, Antonella Ferrari, l’attrice, conosciuta dal grande pubblico per la partecipazione alla soap ‘Centovetrine’, malata di sclerosi multipla e madrina dell’AISM, Associazione italiana sclerosi multipla.

Sanremo 2021, terza serata, i duetti e le cover

Aiello – Gianna (Rino Gaetano) con Vegas Jones

Annalisa – La Musica È Finita (Vanoni) con Federico Poggipollini

Arisa – Quando (Pino Daniele) con Michele Bravi

Bugo – Un’avventura (Lucio Battisti) Feat Pinguini Tattici Nucleari

Colapesce Dimartino Povera Patria (Franco Battiato)

Coma_Cose – Il mio canto libero (Lucio Battisti) con Alberto Radius e Mamakass

Ermal Meta – Caruso (Lucio Dalla) con Napoli Mandolin Orchestra

Extraliscio Feat Davide Toffolo – Medley Rosamunda (Gabriella Ferri) con Peter Pichler

Fasma – La fine (Nesli) con Nesli

Francesco Renga – Una ragione di più (Ornella Vanoni) con Casadilego

Fulminacci – Penso Positivo (Jovanotti) con Valerio Lundini E Roy Paci

Gaia – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco) con Lous and The Yakuza

Ghemon – Medley “Le Ragazze”, “Donne”, “Acqua E Sapone”, “La Canzone Del Sole” con Neri Per Caso

Gio – Evan Gli anni (883) con i cantanti di The Voice Senior

Irama – Cyrano (Guccini)

La Rappresentante Di Lista – Splendido splendente (Donatella Rettore) con Donatella Rettore

Lo Stato Sociale – Non è per sempre (Afterhours) con Emanuela Fanelli, Francesco Pannofino e i lavoratori dello spettacolo

Madame – Prisencolinensinainciusol (Adriano Celentano)

Malika Ayane – Insieme a te non ci sto più (Caterina Caselli)

Maneskin – Amandoti (Cccp Di Giovanni Lindo Ferretti) con Manuel Agnelli

Max Gazze’ – Del mondo (Csi Di Giovanni Lindo Ferretti) con Daniele Silvestri E M.M.B

Francesca Michielin e Fedez – Medley (Calcutta, Silvestri, Jalisse, Baldi/Alotta)

Noemi – Prima di andare via (Neffa) con Neffa

Orietta Berti – Io che amo solo te (Sergio Endrigo) con Le Deva

Random – Ragazzo fortunato (Jovanotti) con The Kolors

Willie Peyote – Giudizi universali (Samuele Bersani) con Samuele Bersani