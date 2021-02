Mancano pochi giorni all’inizio del 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, i pronostici impazzano e fremono gli scommettitori. Quale tra gli artisti riuscirà a distinguersi con il brano migliore? Pare che Colapesce e Dimartino, che debuttano in coppia in gara con Musica leggerissima, abbiano già le idee molto chiare sulla classifica finale.

I due cantautori siciliani hanno promosso la loro partecipazione a Sanremo 2021 con un filmato da far invidia agli spot in onda in questi giorni sulle reti Rai. Pubblicato sui loro profili social, il cortometraggio ha come protagonisti gli stessi Dimartino e Colapesce, che si incontrano di nascosto per condividere la tensione che precede le serate del concorso. “Parliamoci chiaro, arriviamo ultimi” sostiene scoraggiato il primo, mentre il secondo ha già in pugno la profezia:

Non arriviamo ultimi, e comunque Vasco è arrivato ultimo e fa gli stadi. Arriviamo quinti, lo so. Roba di UDC, massoneria, Cavalieri di Malta. Premio della critica? Aiello. Ultimo classificato? Renga.

“Assurdo, sta cambiando Sanremo” commenta Dimartino, ancora stupito dalla svolta indie del Festival, mentre il collega riceve una chiamata dal vincitore della scorsa edizione del Festival, Diodato. È sparito qualcosa da casa sua, qualcosa di dorato e luminosissimo che i due artisti potrebbero avere ora tra le mani. Tutto a distanza di quasi 30 anni da quel “festival truccato” che avrebbe dovuto vedere la vittoria di Fausto Leali…