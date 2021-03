Il balconcino del teatro Ariston dal quale si svolgono i collegamenti del Tg1 che precedono ogni serata del Festival di Sanremo ci sarà anche nella settantunesima edizione, che fra ventiquattro ore prenderà il via su Rai1.

In molti avevano pensato che con il pensionamento di Vincenzo Mollica, storico titolare della postazione, divenuta parte integrante del racconto della kermesse canora, potesse esserci un cambio di location, sfruttando altri spazi del teatro, come ad esempio il foyer dove ha svolto nella giornata di ieri e di oggi i collegamenti il nuovo “capodelegazione” della testata diretta da Giuseppe Carboni, ovvero Paolo Sommaruga.

Blogo è in grado invece di anticiparvi che da domani sera tornerà il celebre balconcino che a partire dal 1996 ha accolto non solo i vari conduttori che si sono succeduti alla guida del Festival, ma anche i numerosissimi ospiti che negli anni hanno calcato il palco dell’Ariston. L’idea del balconcino, come raccontato di recente a Che Tempo Che Fa dallo stesso Mollica, nacque perché Pippo Baudo non voleva svelare la scenografia e quindi lo stesso Mollica e Roberto Cannaviccio trovarono questa idea, che diede origine da allora a una lunga tradizione che neanche quest’anno si interromperà.

Difficile però immaginare che possa essere lo stesso Vincenzo Mollica a salire nuovamente sul balconcino, dato l’affettuoso saluto dello scorso anno da parte di Amadeus e Fiorello, che lo omaggiarono con un momento durante la finale. Più probabile quindi che sia lo stesso Paolo Sommaruga a sostituirlo, lasciando quindi raccogliere la pesante eredità di Mollica a quello che ironicamente ieri Fiorello ha definito, in un collegamento del Tg1, come il figlio.

Non sono però da escludere colpi di scena: e se il balconcino fosse svincolato da un volto del Tg1 con Amadeus e Fiorello che potrebbero interloquire direttamente con Emma D’Aquino alla guida del notiziario delle 20:00? Per scoprire quale sarà la nuova veste del balconcino bisogna attendere domani sera. La certezza è che ci sarà.