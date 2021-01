SanPa, dopo il boom su Netflix si pensa ad una serie dal libro di Walter Delogu

Tra i prodotti Tv più discussi e visti del 2021 c’è sicuramente la nuova serie originale “Sanpa: luci e ombre di San Patrignano” realizzata da Netflix e prodotta e sviluppata dall’autore televisivo Gianluca Neri. Sbarcata sulla piattaforma streaming il 30 dicembre scorso la serie con protagonista la storia della Comunità di recupero di ragazzi e ragazze tossicodipendenti di San Patrignano ha fatto subito centro diventando un vero e proprio caso mediatico.

Costruita in buona parte con immagini di repertorio di proprietà Rai la docu-serie è stata dichiarata maliziosamente, proprio pochi giorni fa, dal Tg di Antonio Ricci come “una occasione perduta, regalata a un concorrente“. Discussa, criticata ma soprattutto guardata “SanPa” è diventato una delle punte di diamante del catalogo Netflix di questo inizio 2021 lasciando una attenzione mediatica smisurata per la storia del suo fondatore e dei suoi ospiti protagonisti.

Tra interviste, approfondimenti, libri e ospitate i protagonisti della serie SanPa sono tornati, anche loro malgrado, al centro dell’attenzione ricercati da giornalisti e editori. Un bagliore mediatico che non sembra destinato a spegnersi velocemente. Sembra infatti che visto il successo di “SanPa” si stia valutando anche una serie sulla discussa vita di Walter Delogu partendo dal suo romanzo/biografia “Il braccio destro“, dove tramite il suo alter ego Angelo ripercorre in qualche modo il suo tormentato passato.

Una idea che dopo l’ondata di polemiche si concretizzerà di nuovo su una piattaforma streaming o sbarcherà sulla Tv generalista ad oggi solo mezzo pubblicitario per la serie Netflix tramite spot? Martellanti spot che al grido di “In Italia le grandi storie esistono già, basta solo raccontarle” risulta quasi una sfida. Chi produrrà questa serie? Rai, Mediaset, Sky, la stessa Netflix oppure chi altro ? Vedremo nelle prossime settimane chi si farà avanti fra questi produttori, certo il tema in oggetto è davvero molto scottante ed interessante degno di essere raccontato.