Sangiovanni in gara a Sanremo 2024: seconda partecipazione per il cantante (ex Amici) che nel 2022 si è posizionato quinto con ‘Farfalle’.

Sangiovanni è in gara a Sanremo 2024, conosciuto per la sua partecipazione alla ventesima edizione di Amici di Maria de Filippi (2020-2021) giunge alla sua seconda volta in gara. Di origini venete, Sangiovanni (all’anagrafe Giovanni Pietro Damian) il prossimo 9 gennaio 2024 compirà 21 anni e alle spalle ha un album pubblicato nel 2022, Cadere volare.

Sangiovanni a Sanremo 2024: le partecipazioni tv

Come detto, Sangiovanni ha fatto parte della scuola di Amici nell’edizione 2020-21. Qui si è fatto conoscere al grande pubblico grazie ai singoli Guccy Bag, Lady, Tutta la notte e Malibu, tormentone dell’estate 2021 nonché brano di maggior successo per la FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

Sempre nel talent show di Canale 5 ha ottenuto il passaggio alla fase serale ed entra a far parte della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Va in finale, arriva al secondo posto e vince nel circuito canto.

Dal talent alla macchina da presa, è stato scelto da Carlo Verdone per interpretare se stesso nella seconda stagione di Vita da Carlo, la serie di Paramount+

Nell’intervista dello scorso settembre a TvBlog disse a proposito della sua esperienza d’attore: “In questo momento per me è un’alternativa per comunicare in modo diverso. Spero di continuare a farlo perché mi sono trovato bene, ora non so se perché io posso fittare in questo contesto o perché il clima che si è creato era bello, mi sono trovato bene“.

Sangiovanni: i precedenti a Sanremo

Con la seconda partecipazione nel 2024, Sangiovanni arriverà in totale al suo terzo passaggio al Teatro Ariston: due in gara e uno da ospite. Dopo la prima volta nel 2022 con Farfalle (brano classificato quinto nella classifica generale), nella scorsa edizione il cantante è stato ospite per due volte e in due serate diverse.

Nella terza serata duettò con il co-conduttore Gianni Morandi per lanciare la nuova versione di Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Nella quarta serata tornò per duettare con Ariete (cantante in gara) in Centro di gravità permanente di Franco Battiato.